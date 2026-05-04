Ta choroba atakuje młode sadzonki pomidorów! Zaraza ziemniaczana zniszczy plony. Uratujesz je domowym opryskiem za 3 zł!

Zaraza ziemniaczana zagraża młodym krzaczkom pomidorów, zwłaszcza gdy wiosna jest chłodna i deszczowa.

Chorobę rozpoznasz po brunatnych plamach na liściach; nieleczona doprowadzi do zniszczenia roślin.

Skutecznym ratunkiem jest tani, apteczny preparat, który zahamuje rozwój zarazy.

Odpowiednia pielęgnacja i naturalne opryski wzmocnią odporność pomidorów.

Zaraza ziemniaczana a młode sadzonki pomidorów

Pomidory królują w wielu przydomowych warzywnikach, na działkach, a nawet na balkonach. Pasjonaci ogrodnictwa często decydują się na wysiew nasion i przygotowanie własnej rozsady, co daje pełną kontrolę nad wzrostem roślin. Zgodnie z kalendarzem ogrodniczym, młode krzaczki powinny trafić do gruntu dopiero po tzw. zimnej Zośce, czyli po 15 maja, gdy mija ryzyko nocnych przymrozków.

Przesadzone rośliny są jednak osłabione i podatne na infekcje. Ich układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, co wykorzystują patogeny grzybowe. Jeśli wczesne lato jest chłodne i deszczowe, już na początku czerwca uprawy może zaatakować zaraza ziemniaczana.

Wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans choroba to prawdziwe utrapienie ogrodników. Zaczyna się od brunatnych plam i białego nalotu na spodniej stronie liści, co z czasem prowadzi do łamania się pędów. W późniejszym stadium zaraza infekuje również owoce, tworząc na nich twarde, brązowe przebarwienia. Patogen przenosi się błyskawicznie, dlatego kluczowe jest usuwanie porażonych części roślin i gnijących owoców. Pamiętaj, by nie wrzucać ich do kompostownika, gdyż zarodniki przetrwają i przeniosą się na inne uprawy.

Oprysk na zarazę ziemniaczaną. Ten apteczny płyn ocali pomidory

Walka z chorobami grzybowymi opiera się głównie na opryskach, jednak ich rodzaj musi być dobrany do stopnia zaawansowania infekcji. Z zaawansowaną zarazą poradzą sobie tylko preparaty chemiczne na bazie miedzianu lub fungicydów. Jeśli jednak dostrzeżesz pierwsze objawy, warto sięgnąć po naturalne metody.

Rozwiązaniem jest preparat dostępny w każdej aptece za zaledwie kilka złotych – jodyna. Ten antybakteryjny środek doskonale radzi sobie z odkażaniem i niszczeniem zarodników grzybów. Aby przygotować oprysk, dodaj 40 kropli jodyny do 10 litrów wody. Spryskaj dokładnie całe rośliny, pamiętając o spodniej części liści. Dla lepszej przyczepności dolej do mieszanki litr mleka. Zabieg powtarzaj co dwa tygodnie, uprzednio usuwając zainfekowane części roślin.

Jak zapobiegać chorobom pomidorów w gruncie?

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego przed wysadzeniem do gruntu warto zahartować rozsadę. Proces ten polega na wystawianiu młodych pomidorów na zewnątrz na kilka godzin dziennie, przez około tydzień. Dzięki temu rośliny lepiej znoszą szok po przesadzeniu i są mniej podatne na choroby.

Zamiast polegać na chemii, warto stosować naturalne wzmacniacze odporności. Gnojówki z pokrzywy, skrzypu polnego czy wyciąg z czosnku nie tylko chronią przed grzybami, ale również odstraszają szkodniki. Niezwykle ważne jest również odpowiednie podlewanie – woda powinna trafiać prosto do gleby, unikając moczenia liści, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.