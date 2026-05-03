Liga hiszpańska. Real Madryt triumfuje, lecz data koronacji Barcelony zaskakuje

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-03 23:15

Piłkarze Realu Madryt pokonali Espanyol, co ma bezpośredni wpływ na sytuację w tabeli Liga hiszpańska. Prowadząca Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, nie może jeszcze świętować tytułu mistrzowskiego. Wkrótce nadejdzie kluczowe El Clasico, które może rozstrzygnąć kwestię triumfu w lidze hiszpańskiej.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarno-biała piłka nożna leży na jasnozielonej trawie boiska sportowego, z widoczną częścią nogi gracza w lewym dolnym rogu. Piłka ma wyraźne, czarne logo Adidas na jednym z białych paneli. Obok piłki, po prawej stronie, widać unoszące się w powietrzu drobinki trawy i ziemi, co sugeruje świeże kopnięcie lub ruch. Noga zawodnika jest ubrana w ciemnoniebieską skarpetę lub spodnie i czarno-białe buty sportowe. Trawa w tle jest rozmyta, ale w prawym dolnym rogu widoczna jest wyraźna biała linia, typowa dla boiska.

Real Madryt umacnia pozycję w La Liga

W 34. kolejce Liga hiszpańska Real Madryt pokonał na wyjeździe Espanyol Barcelona wynikiem 2:0. Oba gole dla "Królewskich" zdobył Brazylijczyk Vinicius Junior, trafiając do siatki w 55. i 66. minucie spotkania. Dzięki temu zwycięstwu Real Madryt powiększył swój dorobek do 77 punktów w ligowej tabeli.

Drużyna ze stolicy Hiszpanii, na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, utrzymuje 11-punktową stratę do odwiecznego rywala, FC Barcelony. Trzeci w tabeli Villarreal zgromadził 68 punktów, co oznacza, że nie liczy się już w walce o pierwszą lokatę. Wyniki te mają bezpośredni wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia mistrzowskie.

Kiedy Barcelona może świętować mistrzostwo Hiszpanii?

Kwestia mistrzostwa Hiszpanii pozostaje otwarta, a kluczowe rozstrzygnięcia nadejdą w najbliższym czasie. W następną niedzielę FC Barcelona podejmie Real Madryt na stadionie Camp Nou w bardzo ważnym spotkaniu. Jeśli gospodarze nie przegrają tego legendarnego El Clasico, matematycznie zapewnią sobie 29. tytuł mistrzowski w historii klubu.

Wcześniej, w sobotę, lider hiszpańskiej ekstraklasy odniósł zwycięstwo na wyjeździe nad Osasuną Pampeluna, pokonując ją 2:1. Jedną z bramek dla katalońskiej drużyny zdobył Robert Lewandowski, potwierdzając swoją skuteczność strzelecką. Wojciech Szczęsny w tym meczu pełnił rolę rezerwowego bramkarza.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.