Cała Europa zachwyca się Anastazją Kuś! Polka na wakacjach i takie wieści

Miniony sezon był niezwykle udany dla 19-letniej Anastazji Kuś. Młoda polska biegaczka bezapelacyjnie zwyciężyła w biegu na 400 metrów podczas mistrzostw świata U20, pokonując wszystkie rywalki w wielkim stylu. Osiągnięty przez nią czas 51,06 s stanowi nie tylko jej najlepszy życiowy wynik, ale także nowy rekord Polski w tej kategorii wiekowej. Osiągnięcie to dobitnie świadczy o jej wielkim talencie i ogromnym wkładzie pracy w ostatnich miesiącach. Ten znakomity rezultat przykuł uwagę całego środowiska lekkoatletycznego w Europie i nie tylko!

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Anastazja Kuś na wakacjach dowiaduje się o europejskiej nominacji

Po wyczerpującym, choć bardzo udanym sezonie, polska sprinterka wybrała się na wyczekiwany odpoczynek. Nawet w trakcie urlopu otrzymała jednak znakomite informacje. Federacja European Athletics opublikowała listę dziesięciu zawodniczek nominowanych do prestiżowej nagrody "Wschodzącej Gwiazdy Roku 2026", a wśród nich znalazła się właśnie Anastazja Kuś! To wielkie wyróżnienie, które umacnia ją w gronie najbardziej obiecujących młodych lekkoatletek na Starym Kontynencie.

Wyróżnienie "Rising Star" jest wręczane od 2007 roku sportowcom, którzy nie ukończyli 23. roku życia, a ich wyniki zwiastują wspaniałą karierę w seniorskiej lekkoatletyce. W minionych latach nagrodę tę odbierali tacy wybitni zawodnicy jak Armand Duplantis, Femke Bol oraz Jarosława Mahuczich, stanowiący obecnie elitę dyscypliny na świecie.

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Końcowy rezultat plebiscytu będzie zależał w równym stopniu od czterech czynników: głosów fanów, narodowych federacji lekkoatletycznych, przedstawicieli mediów oraz specjalnego panelu ekspertów. Internetowe głosowanie zakończy się 28 września, a nazwiska triumfatorów poznamy 24 października w trakcie uroczystej gali Golden Tracks w szwajcarskiej Lozannie.

Wraz z reprezentantką Polski do nagrody nominowane zostały również: bułgarska trójskoczkini Viktoria Angelova, czeska specjalistka od biegu na 400 m przez płotki Linda Botkova, włoska chodziarka Serena Di Fabio, włoska sprinterka Kelly Doualla, cypryjska dyskobolka Marina Hadjicosta, grecka biegaczka Eleni Iakovaki, fińska wieloboistka Alisa Launonen, słoweńska biegaczka Żiva Remić oraz fińska wieloboistka Enni Virjonen.

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