Anna Lewandowska wyznała, że boi się wyjazdu do USA. Celebrytki stanęły murem za żoną piłkarza

Anna Lewandowska zszokowała internautów, otwarcie mówiąc o swoich obawach przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Jej wyznanie odbiło się szerokim echem w internecie.

Żona sportowca wprost zaznaczyła, że wizja pakowania dorobku i budowania życia od zera wywołuje w niej olbrzymi strach , głównie z uwagi na dzieci.

, głównie z uwagi na dzieci. Zobacz, w jaki sposób polskie celebrytki odniosły się do jej dramatycznego postu i kto jako pierwszy ruszył z dobrym słowem dla trenerki.

Szczere słowa Anny Lewandowskiej. Zaskakujący wpis o lękach

Mogłoby się wydawać, że u boku czołowego zawodnika świata życie to ciągła sielanka. Ogromne pieniądze, luksusowe wille i egzotyczne wyjazdy. Anna Lewandowska zdecydowała się jednak odsłonić nieco inną, ciemniejszą rzeczywistość. Gdy ogłoszono przejście Roberta do klubu Chicago Fire, gwiazda zamieściła w internecie oświadczenie, które poruszyło jej obserwatorów. W miejsce sztucznej radości, pokazała prawdziwą bezradność i strach.

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- Cholernie się boję. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża

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Zaznaczyła, że niepokoi się o córki, o to jak poradzą sobie w nowej placówce i jakie emocje wywoła u nich pożegnanie z uwielbianą Barceloną, która była dla nich domem. Zaznaczyła, że mimo iż stoi murem za mężem, ma pełne prawo czuć się przytłoczona całą sytuacją. Te słowa podziałały niczym zapalnik.

Koleżanki Lewandowskiej reagują na wpis. Marina i Farna wspierają

Reakcja środowiska nadeszła błyskawicznie. Pod emocjonalnym wpisem trenerki zaraz zaroiło się od słów otuchy. Z pomocą pospieszyły znane twarze polskiego show-biznesu, pokazując jak działa kobieca siła i solidarność. Jako jedna z pierwszych odezwała się Marina Łuczenko-Szczęsna, która doskonale zna specyfikę życia ze sportowcem.

- Wiem, co czujesz i wiem też, że dasz radę. Trzymamy za Was kciuki

Swoje trzy grosze dorzuciła także aktorka Katarzyna Zielińska, która w obszernym komentarzu starała się pocieszyć Lewandowską.

- Ania. Popatrz! Macie siebie. Jesteście zdrowi. (...) A popłakać czasem z niemocy trzeba. Wysyłam motylową energię!

Do sprawy odniosła się również Ewa Farna, która przy okazji wspomniała o osobach krytykujących trenerkę w internecie.

- Ludzie, którzy myślą, że pieniądze równa się szczęście i zero problemów, będą mieli swoje do powiedzenia. (...) Dzięki za szczerość, nawet jak pewnie wiecie, że wzbudzi też falę hejtu. Uściski!

Ciepłe słowa pod adresem Anny skierowały też Paulina Krupińska, Barbara Kurdej-Szatan, Zofia Zborowska czy dziennikarka Monika Olejnik. Wszystkie podkreślały, że wszystko się ułoży i mocno trzymają za nią kciuki. To ewidentny znak, że w cięższych momentach trenerka ma oparcie w zaprzyjaźnionych gwiazdach.