Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix Łotwy. Jak wygląda klasyfikacja generalna cyklu?

Triumf Zmarzlika w Grand Prix Łotwy

Bartosz Zmarzlik odniósł zwycięstwo w ósmej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Turniej odbył się na torze w Rydze, gdzie Polak triumfował już po raz trzeci w karierze. Sześciokrotny mistrz świata pewnie awansował do finału po wygraniu rundy zasadniczej. Bezpośredni awans do najważniejszego wyścigu wywalczył również Brytyjczyk Robert Lambert.

W finałowym wyścigu polski żużlowiec nie dał rywalom żadnych szans na nawiązanie walki. Odniósł w ten sposób swoje trzydzieste pierwsze zwycięstwo w zawodach z cyklu Grand Prix. Drugie miejsce zajął Lambert, który na dystansie wyprzedził Australijczyka Brady'ego Kurtza po jego błędzie. Stawkę finalistów uzupełnił Kacper Woryna, jednak w decydującym biegu nie liczył się w walce o czołowe lokaty.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw?

Patryk Dudek zakończył zmagania w stolicy Łotwy na piątej pozycji w klasyfikacji końcowej turnieju. W zawodach nie wystartował Dominik Kubera, który wycofał się z powodu kontuzji odniesionej w meczu ligi duńskiej. Bartosz Zmarzlik zgromadził 129 punktów i prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu mistrzostw świata. Na dwie rundy przed zakończeniem sezonu wyprzedza Brady'ego Kurtza o zaledwie cztery punkty.

Trzecie miejsce w całym cyklu zajmuje Robert Lambert z dorobkiem 119 punktów. Pozostali reprezentanci Polski również zajmują wysokie pozycje w tegorocznej klasyfikacji generalnej. Patryk Dudek posiada 81 punktów, co daje mu piątą lokatę, a Kacper Woryna jest szósty z 78 punktami. Do zakończenia sezonu pozostały zaplanowane na 12 września zawody w duńskim Vojens oraz rywalizacja w Toruniu, która odbędzie się 26 września.