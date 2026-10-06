Burza wokół Roberta Lewandowskiego. Jego klub z Chicago dolał oliwy do ognia!

Zamieszanie z Robertem Lewandowskim. W Chicago podgrzali atmosferę

Podczas starć ze Szwecją (1:3) oraz Rumunią (6:0) Robert Lewandowski został upomniany żółtymi kartonikami, przez co nie mógł wystąpić w finałowym starciu przeciwko Bośni i Hercegowinie (0:1). Ten fakt wywołał lawinę komentarzy wśród kibiców i analityków. Wielu uważa, że przymusowa pauza to nie zrządzenie losu, a sprytny plan strzelca. Zwracano uwagę na jego dziwne pojawienie się na murawie w starciu ze Szwedami – zaledwie na pięć minut, przy rozstrzygniętym rezultacie. Wtedy właśnie otrzymał niepotrzebną kartkę za odkopnięcie futbolówki po przerwaniu gry.

Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji. Piotr Zieliński zabiera głos: "Mogliśmy wygrać"

Spekuluje się, że decyzja Lewandowskiego podyktowana była gęstym kalendarzem spotkań i jego obowiązkami w Ameryce. Dzień po meczu Polaków w Bośni, drużyna Chicago Fire ma zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. Dzięki otrzymanym kartkom, polski napastnik mógł bez przeszkód wyruszyć do USA. To wywołało gniew w Polsce, a działania Amerykanów jeszcze pogorszyły sytuację!

Zarządzający kontem Chicago Fire na platformie X nie przejęli się polskimi nastrojami. Krótko po tym, jak zawodnik wsiadł do samolotu, opublikowano wpis z zapowiedzią jego nadchodzącego meczu: „See you on Tuesday, Lewy” (w tłumaczeniu: „Do zobaczenia we wtorek, Lewy”). Ta wiadomość szybko rozniosła się po sieci, irytując wielu odbiorców. Rozgoryczeni polscy kibice potraktowali to jako potwierdzenie teorii o wcześniej uknutej intrydze.

Zdjęcia: Anna Lewandowska w towarzystwie teściowej na spotkaniu Polska - Bośnia

33

Polscy internauci kpili, wspominając niedawne debaty o zmęczeniu piłkarza po podróży na zgrupowanie kadry. Wskazywali, że teraz nagle problem różnicy czasu przestanie istnieć.

- Organizm odczuwa zmianę czasu inaczej, jeśli jesteś długo w USA i przylatujesz do Polski. Robert nie czuł się na boisku tak, jak powinien. W hotelu, na posiłkach, też było widać, że organizm się adaptuje i potrzebuje do tego czasu. Z dnia na dzień będzie zdecydowanie lepiej

- słowa te wypowiedział wówczas trener Jan Urban. Jak widać, dla przedstawicieli Chicago Fire podróż w odwrotnym kierunku nie rodzi obaw. Ich rywalizacja z Vancouver Whitecaps zaplanowana jest na noc z wtorku (6 października) na środę (7 października) o 2:30 według czasu obowiązującego w Polsce.

See you on Tuesday, @lewy_official 👀 https://t.co/cy4qskuwfg— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 3, 2026