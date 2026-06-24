Liga Narodów siatkarzy wystartowała w Gliwicach. Kto zapisał na swoim koncie pierwsze punkty

Gładkie zwycięstwo w meczu otwarcia turnieju

Turniej w Gliwicach rozpoczął się od pewnego triumfu zawodników znad Bosforu. Reprezentacja Turcji nie dała większych szans rywalom z Azji w pierwszym spotkaniu imprezy. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla europejskiej drużyny. Poszczególne sety zamykały się rezultatami 25:16, 25:19 oraz 25:21, co potwierdza pełną dominację tureckiej ekipy na parkiecie. Inauguracyjne starcie ustawiło rywalizację w tej grupie przed kolejnymi dniami zmagań.

Rozgrywki toczą się w nowoczesnym obiekcie PreZero Arena Gliwice. Zawody potrwają aż do niedzieli, gwarantując kibicom wiele dni siatkarskich wrażeń. Środowy harmonogram jest niezwykle napięty i obejmuje łącznie trzy spotkania międzynarodowych drużyn. Zanim do akcji wkroczą gospodarze turnieju, fani mogą śledzić inne ciekawe konfrontacje. Każdy zdobyty punkt ma ogromne znaczenie w ostatecznym rozrachunku tej edycji.

Kiedy zagrają reprezentanci Polski w Gliwicach?

Środowe popołudnie przynosi kolejne sportowe emocje dla fanów siatkówki na Śląsku. Przed wieczornym szlagierem z udziałem naszej kadry zaplanowano jeszcze jedną potyczkę. O godzinie 16.30 reprezentacja Argentyny skrzyżuje rękawice z silną drużyną Niemiec. Wynik tego spotkania z pewnością wpłynie na ostateczny układ tabeli oraz nastroje w poszczególnych zespołach. Zgromadzeni na trybunach widzowie z chęcią będą rozgrzewać się przed głównym punktem programu.

Kulminacyjnym momentem środy będzie pierwszy w tych zawodach występ polskiej kadry narodowej. Biało-czerwoni rozpoczną swoje zmagania punktualnie o godzinie 20.00. Nasi siatkarze zmierzą się z reprezentacją Belgii, próbując odnieść cenne zwycięstwo. Kibice pokładają ogromne nadzieje w dobrym rozpoczęciu rywalizacji przed własną publicznością na śląskiej ziemi. Wynik tego wieczornego starcia nada ton dalszym występom naszej drużyny podczas trwającej imprezy.