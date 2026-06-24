Turniej ATP w Eastbourne. Walkower dał awans polskiemu tenisiście

Argentyńczycy oddali mecz walkowerem

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. Ich rywale, Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli, oddali mecz zaplanowany na środowe popołudnie walkowerem. W pierwszej rundzie ci sami Argentyńczycy wyeliminowali broniących tytułu Brytyjczyków Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Polsko-brytyjski duet w walce o finał zmierzy się z rozstawionymi z numerem czwartym Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem. Jan Zieliński jest jedynym Polakiem biorącym udział w tegorocznej edycji turnieju ATP w Eastbourne.

Z kim zagrają w półfinale

W kolejnej rundzie turnieju ATP w Eastbourne na Zielińskiego i Johnsona czekają doświadczeni rywale z Francji i Monako. Mecz będzie kluczowy dla układu sił w turnieju deblistów, gdyż obrońcy tytułu zostali wyeliminowani już na początku rozgrywek. Wynik tego starcia zadecyduje o awansie do finału.

Tegoroczny turniej na trawiastych kortach obfituje w niespodzianki, a awans bez gry daje polsko-brytyjskiej parze więcej czasu na regenerację. Wynik ćwierćfinału to walkower dla duetu Zieliński i Johnson przeciwko parze Cerundolo i Ugo Carabelli.