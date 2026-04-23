Adam Małysz rezygnuje z kierowania PZN. Ostateczna decyzja legendarnego skoczka!

Koniec ery Adama Małysza w PZN

Od kilku miesięcy spekulowano o tym, czy Adam Małysz zdecyduje się na kolejną kadencję. Wydawało się, że szansą na przedłużenie jego misji mógł być powrót Stefana Horngachera, za którym optował ustępujący prezes. Inicjatywa ta została jednak zablokowana przez zarząd PZN, który postanowił odłożyć sprawę do czasu uformowania nowych władz. W związku z tym, że wybory odbędą się 13 czerwca, wiadomo już, że były skoczek zrezygnował z ponownego startu na szefa związku.

Swoją decyzję Małysz zakomunikował bezpośrednio po posiedzeniu zarządu, udzielając komentarzy Michałowi Białońskiemu z Polsatu Sport oraz w rozmowie na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

"Mamy trochę rozbieżne wizje. Nie chcę nic mówić na temat zarządu. Chcę dociągnąć rzeczy, które mam do zrobienia, a później mam swoje plany. Życzę nowej ekipie wszystkiego dobrego i powodzenia. Mam nadzieję, że wiele rzeczy, które zrobiliśmy, będzie kontynuowanych. Nie mówię, że wszystkie, bo zawsze są plusy i minusy. Dla swojego zdrowia i spokoju wolę nie kandydować. Będę miał inne rzeczy do roboty" - wyjaśnił Małysz w rozmowie z Kamilem Wolnickim z "PSO".

Zastanawiające pozostaje, czy Adam Małysz przyjmie inną funkcję w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego.

"Teraz muszę przede wszystkim odpocząć. To nie jest łatwa praca. Wiedziałem, że będzie trudno, ale nie, że to często walka z wiatrakami"

- oświadczył 48-latek, unikając jednoznacznej odpowiedzi, ale podkreślając swoje nieustanne zaangażowanie w rozwój zimowego sportu. Kluczowym pytaniem pozostaje wybór nowego prezesa. Apoloniusz Tajner, wieloletni prezes PZN i aktualny poseł z Koalicji Obywatelskiej, już zapowiedział swój udział w wyborach. Prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, by Tajner znów objął kierownictwo w polskim narciarstwie.