AC Milan zainteresowany Robertem Lewandowskim. Włosi spotkali się z agentami Polaka

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii. AC Milan rusza po napastnika

Ostatnie starcie Barcelony z Atletico Madryt w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów zakończyło się domową porażką 0:2 i wywołało falę surowych ocen pod adresem Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski opuścił murawę już po pierwszej połowie. Obecnie hiszpańscy dziennikarze nieustannie spekulują o dalszych losach 37-letniego zawodnika, czyniąc z niego jeden z najgorętszych tematów nadchodzącego letniego okienka transferowego.

Z informacji przekazanych przez Lucę Cohena, włoskiego YouTubera blisko powiązanego z AC Milan, wynika, że we wtorek doszło do spotkania wysłanników agencji reprezentującej Polaka z zarządem mediolańskiej ekipy. Działacze „Rossonerich” od wielu miesięcy bacznie analizują pozycję doświadczonego gracza, traktując go jako potencjalne wzmocnienie siły ofensywnej. Są to już kolejne doniesienia potwierdzające poważne zakusy utytułowanego klubu z San Siro.

Zainteresowanie z MLS i Arabii Saudyjskiej. Mniej korzystna umowa z FC Barceloną

Ekipa z Mediolanu nie jest jedynym utytułowanym zespołem z Półwyspu Apenińskiego, ponieważ opcję zatrudnienia napastnika sonduje również turyński Juventus. Do tego dochodzą bardzo intratne propozycje z innych kontynentów, wśród których najczęściej wymienia się kluby z Arabii Saudyjskiej oraz amerykańskie Chicago Fire występujące w lidze MLS.

Sama FC Barcelona absolutnie nie przekreśla szans na dalszą współpracę z napastnikiem, a wręcz przygotowuje dla niego propozycję nowej umowy. Prezydent klubu, Joan Laporta, wielokrotnie zapewniał o takim scenariuszu jeszcze podczas swojej kampanii wyborczej. Zasadniczą przeszkodą w szybkim osiągnięciu porozumienia mogą okazać się finanse, gdyż nowy kontrakt zaproponowany przez Katalończyków zagwarantowałby Polakowi znacznie niższe zarobki niż te, na które może liczyć obecnie.

