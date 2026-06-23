Kiedy obchodzimy Dzień Ojca 2026 i o czym warto pamiętać?

W 2026 roku Dzień Ojca w Polsce wypada 23 czerwca, co oznacza, że świętować będziemy we wtorek. Choć środek tygodnia bywa zabiegany, to idealny moment, by choć na chwilę zwolnić i docenić obecność najważniejszych mężczyzn w naszym życiu. To święto to nie tylko okazja do wręczenia symbolicznego prezentu, ale przede wszystkim czas na szczere rozmowy i budowanie relacji, które zostają z nami na lata.

Warto pamiętać o pięknej genezie tego święta, która narodziła się z ogromnej wdzięczności. Pierwsze oficjalne obchody miały miejsce 19 czerwca 1910 roku w amerykańskim stanie Waszyngton. Zainicjowała je Sonora Smart Dodd, która chciała w ten sposób uczcić swojego ojca, weterana wojny secesyjnej. Po śmierci żony mężczyzna ten musiał samotnie zmierzyć się z trudem wychowania sześciorga dzieci. Jego determinacja i miłość stały się fundamentem tradycji, która dziś celebrowana jest na całym świecie, przypominając o sile ojcowskiej opieki.

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Młodziutka żona Marka Kondrata pokazała, jak się rusza

Wzruszające oblicze polskiego ojcostwa. Lewandowski i Kondrat o byciu tatą

Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji, niezwykle rzadko otwiera się na tematy prywatne, jednak kiedy mówi o swoich córkach, zawsze wzbudza emocje. Piłkarz stracił własnego ojca, Krzysztofa, w 2005 roku, gdy miał zaledwie 16 lat. Ta bolesna lekcja sprawiła, że dziś dla Klary i Laury stara się być tatą, jakiego sam przedwcześnie stracił. Lewandowski często podkreśla, jak bardzo ceni sobie proste chwile, takie jak wspólne gry w planszówki. W jego słowach przebija pragnienie przekazania dzieciom bezwarunkowej miłości i wsparcia, którego fundamenty wyniósł z własnego domu.

Zupełnie inne, choć równie poruszające podejście do ojcostwa prezentuje Marek Kondrat. Aktor został ojcem córki Heleny w wieku 67 lat, co dla wielu było zaskoczeniem. Sam Kondrat postrzega to jako wyjątkowy dar od losu i pewnego rodzaju „kredyt zaufania”. Twierdzi, że dojrzałe ojcostwo pozwala mu na spokój, którego nie miałby jako młody człowiek goniący za karierą. Dziś to właśnie relacja z dzieckiem jest dla niego priorytetem, a brak pośpiechu sprawia, że może celebrować każdą wspólną chwilę z ogromną uważnością.

W polskim świecie artystycznym o ojcostwie często mówi również Michał Żebrowski. Aktor zauważa, że współczesna, prawdziwa męskość wcale nie musi wiązać się z wielkimi czynami na pokaz. Według niego objawia się ona w heroizmie codzienności - w byciu obecnym, zmienianiu pieluch czy nocnym wstawaniu do płaczącego malucha. To właśnie te proste, domowe obowiązki budują najtrwalszą więź i pokazują, że ojcostwo to przede wszystkim gotowość do bycia blisko wtedy, gdy dziecko najbardziej tego potrzebuje.

Hollywood zdejmuje maski. Gwiazdy kina o ojcach i córkach

W świecie wielkiego kina transformacja, jaką przechodzą aktorzy po narodzinach dzieci, bywa spektakularna. Ryan Gosling otwarcie przyznaje, że nie planował założenia rodziny do czasu, aż poznał Evę Mendes. To właśnie wspólna praca i spotkanie właściwej osoby sprawiły, że jego priorytety wywróciły się do góry nogami. Dziś aktor przyznaje, że praca na planie jest tylko dodatkiem do życia, a jego prawdziwe centrum znajduje się w domu, wśród bliskich.

Cenną lekcją dzieli się także Kevin Costner, który ma za sobą wiele wybitnych ról filmowych. Aktor z perspektywy czasu stwierdza, że choć filmy przyniosły mu pieniądze i sławę, to bycie ojcem jest nagrodą, która ma realną wartość na całe życie. To przypomnienie dla każdego z nas, że sukcesy zawodowe szybko blakną, a relacje z dziećmi są tym, co faktycznie definiuje nasze szczęście i spełnienie.

LeBron James oraz Lenny Kravitz często wspominają o tym, że ich relacje z potomstwem opierają się na głębokiej przyjaźni. Często wynika to z faktu, że sami w dzieciństwie nie mieli odpowiednich ojcowskich wzorców. James, mimo wielkiej kariery sportowej, stara się dawać dzieciom czas i wsparcie, którego sam nie doświadczył. To pokazuje, że ojcostwo może być formą uzdrowienia własnej przeszłości i szansą na stworzenie nowej, lepszej historii dla kolejnych pokoleń.

Słowa, które chwytają za serce. Jak wykorzystać je na Dzień Ojca?

Szczere wyznania znanych postaci mogą być świetną inspiracją do stworzenia własnych życzeń na 23 czerwca 2026 roku. Zamiast szukać gotowych rymowanek w internecie, warto postawić na prostotę i autentyczność. Możesz podziękować tacie za to, że zawsze był przy tobie, gdy uczyłeś się jeździć na rowerze, albo za jego spokój w chwilach, gdy wszystko wydawało się trudne. Spersonalizowane słowa wdzięczności mają moc, której nie zastąpi żaden, nawet najdroższy gadżet.

Zastanów się, co w twojej relacji z ojcem jest wyjątkowe. Może to wspólne spacery, poczucie humoru, które rozumiecie tylko wy, albo bezcenne rady, które pomogły ci w dorosłym życiu. Dzień Ojca we wtorek 23 czerwca 2026 roku to okazja, by głośno o tym powiedzieć. Pamiętaj, że ojcowie często nie potrzebują wielkich deklaracji - wystarczy im świadomość, że ich trud jest dostrzegany i doceniany przez dzieci, niezależnie od tego, ile mają one lat.

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