Domowy nawóz do storczyków. Włóż to do doniczki ze storczykiem, a na majówkę zakwitnie

- Poznaj sprawdzony trik na odżywienie orchidei, który bazuje na powszechnie dostępnym kuchennym odpadzie.

- Nasiono awokado dostarcza cenny potas i fosfor, co skutecznie pobudza domowe storczyki do intensywnego wzrostu oraz wypuszczania nowych pąków.

- Chcesz wiedzieć, w jaki sposób dbać o kondycję korzeni i zapewnić roślinie idealne warunki? Wypróbuj te proste metody pielęgnacyjne.

Nawóz z pestki awokado do storczyków. Jak naturalnie odżywić orchideę?

Rośliny trzymane w domowych warunkach wymagają systematycznego dostarczania substancji odżywczych. Nawet najwyższej jakości ziemia ze sklepu nie jest w stanie zagwarantować im wszystkich mikroelementów na stałe, dlatego warto regularnie wspierać rozwój kwiatów odpowiednimi preparatami z zewnątrz.

Orchidee zdecydowanie zdominowały polskie mieszkania, detronizując dawniej wszechobecne paprotki czy modne ostatnio monstery. Uprawa tych roślin jest niezwykle prosta i absolutnie nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu botaniki. Prawidłowo przeprowadzane, podstawowe zabiegi sprawią, że okazy te będą cieszyć oko pięknymi płatkami przez wiele sezonów. Kluczową kwestią w ich przypadku pozostaje odpowiednie nawadnianie oraz przepuszczalna gleba wyposażona w grubą warstwę drenażową. Przynajmniej raz w miesiącu należy aplikować im organiczne odżywki, dzięki którym roślina będzie na bieżąco czerpać życiodajne składniki prosto z podłoża. Niezwykle łatwą metodą jest zakopywanie w doniczce naturalnych odpadków, które w procesie rozkładu stopniowo uwalniają minerały do gleby. Zazwyczaj eksperci polecają stosowanie skórek od bananów bogatych w potas i fosfor lub pokruszonych skorupek jaj, które zapewniają wapń i poprawiają strukturę ziemi. Istnieje jednak inna, równie świetna alternatywa, polegająca na wykorzystaniu nasiona z awokado.

Odpad z tego zielonego owocu stanowi prawdziwą bombę witaminową dla domowych okazów. W jego składzie znajdziemy przede wszystkim magnez, potas oraz fosfor, które podane w formie nawozu znacząco podnoszą ogólną wytrzymałość rośliny. Dwa ostatnie pierwiastki odpowiadają za wzmocnienie systemu korzeniowego, a także mocno stymulują proces zawiązywania się okazałych kwiatostanów. Przed umieszczeniem pestki w glebie należy ją bezwzględnie przesuszyć. Zostawienie jej na parę dni w suchym i ciepłym otoczeniu zapobiegnie procesom gnilnym pod powierzchnią ziemi, co mogłoby zniszczyć korzenie naszego storczyka. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze starcie nasiona na drobnych oczkach tarki, by przyspieszyć jego rozkład i ułatwić uwalnianie cennych minerałów.

Jabłko obok storczyka. Nietypowy trik na pobudzenie orchidei do kwitnienia

Dbanie o zieleń w mieszkaniu to nie tylko trzymanie się sztywnych, powszechnie znanych reguł ogrodniczych. Czasami sięgnięcie po nietypowe rozwiązania daje zaskakująco pozytywne efekty. Doskonałym tego przykładem jest umieszczenie świeżego jabłka w niedalekim sąsiedztwie doniczki ze storczykiem. Proces dojrzewania owocu wiąże się z uwalnianiem etylenu pobudzającego roślinę do wytwarzania pąków. Ten naturalny gaz działa na kwiaty jak swego rodzaju biologiczny akcelerator wzrostu. Położenie jabłka lub zaledwie jego plastra obok orchidei potrafi mocno przyspieszyć jej kwitnienie. Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać o usunięciu owocu w momencie, gdy pojawią się pierwsze kwiatostany. Dalsza ekspozycja na etylen mogłaby doprowadzić do zbyt szybkiego opadania płatków.

Jakie podłoże dla storczyka? Sprawdzony drenaż chroniący korzenie

Orchidee znacząco różnią się od innych gatunków domowych pod względem preferencji wilgotnościowych, a ich korzenie absolutnie nie tolerują ciągłego przebywania w wodzie. W środowisku naturalnym epifity te porastają konary drzew, co zapewnia im doskonałą wentylację oraz szybkie wysychanie po obfitych ulewach. Pozostawienie nadmiaru cieczy w osłonce błyskawicznie prowadzi do gnicia systemu korzeniowego, co jest głównym powodem obumierania tych niezwykle urokliwych roślin. Tradycyjnie stosowany keramzyt to nie jedyne słuszne rozwiązanie przy tworzeniu warstwy drenażowej. Równie dobrze w tej roli odnajdą się kawałki rozbitych doniczek ceramicznych, sporych rozmiarów żwir, a nawet fragmenty zwykłego styropianu. Najważniejszym kryterium doboru materiału jest jego trwałość i zdolność do swobodnego przepuszczania wody. Każdy z tych elementów musi zostać starannie umyty przed umieszczeniem go na dnie doniczki.

