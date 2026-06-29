Rozpuść w wodzie i podlej tuje, gdy żar leje się z nieba. Ten domowy nawóz to ratunek przed brązowieniem

Jak zabezpieczyć tuje w czasie upałów?

Tuje są jednymi z najchętniej wybieranych roślin na żywopłoty. Charakteryzują się stosunkowo niewielkimi wymaganiami pielęgnacyjnymi oraz dość szybkim tempem wzrostu – w zależności od odmiany mogą przybrać nawet około 40 cm rocznie. Niestety, potężne upały i ostre słońce potrafią w krótkim czasie zrujnować wygląd całego żywopłotu. Krzewy te nie są naturalnie przystosowane do ekstremalnych temperatur, dlatego potrzebują naszej pomocy, głównie w postaci regularnego nawadniania. W trakcie fali gorąca tuje powinno się podlewać codziennie, najlepiej późnym wieczorem, po zachodzie słońca. Należy przy tym uważać, by woda była chłodna, lecz nie lodowata, co mogłoby wywołać u roślin szok termiczny. Kolejnym sprawdzonym krokiem jest ściółkowanie, które skutecznie zatrzymuje wilgoć w podłożu. Polega ono na usypaniu wokół podstawy iglaków warstwy materii organicznej, takiej jak kora, zrębki czy torf. Chroni to ziemię przed wysychaniem i hamuje rozwój chwastów. Nie można też zapominać o systematycznym czyszczeniu wnętrza krzewów z suchych gałązek. Zapewnia to lepszą cyrkulację powietrza i minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia chorób grzybowych.

W czasie upałów wymieszaj to z wodą i podlewaj tuje. Będzie gęste i zielone

Eksperci od ogrodnictwa radzą, by podczas największych upałów wstrzymać się ze standardowym nawożeniem. Krzewy potrzebują bowiem całej swojej energii na poradzenie sobie z ciężką pogodą. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji ze wsparcia odżywczego. Świetnym patentem na gorące dni jest podlewanie tui wodą z dodatkiem żelatyny. Wystarczy rozpuścić trzy łyżeczki żelatyny w szklance ciepłej wody, a następnie wymieszać z trzema szklankami zimnej wody. Taka mieszanka rewelacyjnie wzmacnia gałązki i poprawia kondycję całej rośliny. Dzięki temu tuje unikną brązowienia i żółknięcia igieł. Żelatyna delikatnie stymuluje krzew, nie obciążając przy tym jego wymęczonego upałem systemu korzeniowego. Ten domowy nawóz można bezpiecznie aplikować nawet raz w tygodniu przez całe lato.