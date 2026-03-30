Wielkanocna rewolucja w pogodzie. Termometry pokażą ponad 20 stopni!

Początek Wielkiego Tygodnia przywita nas jeszcze dość umiarkowanymi wartościami. Na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy od 7°C na zachodzie do 14°C na krańcu wschodnim. To jednak tylko cisza przed zbliżającą się termiczną rewolucją, która rozkręci się wraz z nadejściem świątecznych dni.

Wielki Tydzień upłynie pod znakiem stopniowego ocieplenia, choć gdzieniegdzie, jak we wtorek 31 marca, mogą zdarzyć się jeszcze lokalne przymrozki w nocy. Sytuacja zacznie się jednak dynamicznie zmieniać już od środy 1 kwietnia. Słupki rtęci zaczną pewnie piąć się w górę, zwiastując koniec kapryśnej aury i nadejście wyczekiwanej wiosny w pełnej krasie.

Temperatura w Wielkanoc według IMGW

Prawdziwy prezent od aury otrzymamy w samą Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia. To właśnie wtedy na zaobserwujemy gwałtowny napływ ciepłych mas powietrza. W całym kraju termometry pokażą bardzo przyjemne wartości, oscylujące w granicach od 15°C do nawet 20°C w zachodnich regionach kraju.

Takie prognozy to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić święta z rodziną na świeżym powietrzu. Zapomnijcie o grubych kurtkach i czapkach – Wielkanoc 2026 zapowiada się niezwykle łagodnie. Prognoza IMGW wskazuje na wyraźny trend wzrostowy, który nie zakończy się wraz z ostatnim kawałkiem świątecznego mazurka.

Wybuch ciepła zaraz po świętach

20°C to nie koniec, warto poczekać na wtorek i środę po świętach. To będzie prawdziwy nokaut dla resztek zimy i chłodu, ponieważ do Polski wpłynie fala gorąca. We wtorek 7 kwietnia na zachodzie zobaczymy 17°C, ale to środa 8 kwietnia przyniesie nam rekordowe uderzenie wiosennego ciepła. Dane IMGW wskazują na temperatury dochodzące do 24°C w zachodniej części kraju. To oznacza, że zaledwie kilka dni po świętach poczujemy się niemal jak w środku lata. Wschodnia Polska również nie będzie miała powodów do narzekań, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na bardzo solidnych 17°C.

Słońce zamiast deszczu i chłodu

Nadchodzące zmiany oznaczają, że lany poniedziałek może być w tym roku wyjątkowo radosny i ciepły. Choć w poniedziałek 6 kwietnia temperatury nieco odetchną, oscylując wokół 13-16°C, to będzie to jedynie krótki przystanek przed wspomnianym wybuchem gorąca. Pamiętajmy jednak, że przy tak gwałtownych wzrostach temperatury aura bywa dynamiczna, więc warto śledzić kolejne komunikaty. Na ten moment prognozy IMGW są jednoznaczne: zima odchodzi w zapomnienie, a my wchodzimy w okres, w którym krótkie rękawki mogą stać się podstawowym elementem garderoby.

