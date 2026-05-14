Herbatka dla dzieci Herbapol wycofana ze sklepów

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o zagrożeniu związanym z jedną partią herbatki ziołowo-owocowej przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Chodzi o produkt „Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia”, w którym wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

Ostrzeżenie dotyczy partii 010126 z datą minimalnej trwałości 12.2028. Producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A.

Czym są alakaloidy pirolizydynowe

Alkaloidy pirolizydynowe to związki naturalnie występujące w niektórych roślinach. Mogą przedostać się do surowców zielarskich przypadkowo, na przykład podczas zbioru zanieczyszczonych roślin. Ich obecność w żywności jest szczególnie niepokojąca w przypadku produktów dla najmłodszych, ponieważ organizmy niemowląt i małych dzieci są bardziej wrażliwe na działanie toksyn. Według informacji przytoczonych w artykule długotrwałe narażenie na te substancje może szkodzić wątrobie i wiązać się z innymi poważnymi ryzykami zdrowotnymi.

Po wykryciu nieprawidłowości producent rozpoczął wycofywanie wskazanej partii z obrotu, a sprzedaż produktu została wstrzymana. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje działania związane z usuwaniem tej partii z rynku. Rodzice i opiekunowie, którzy mają w domu herbatkę z numerem partii 010126, nie powinni podawać jej dzieciom. Produkt należy zwrócić do miejsca zakupu albo skontaktować się z właściwą inspekcją sanitarną lub producentem w razie dodatkowych pytań.

