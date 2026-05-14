GIS ostrzega: groźne substancje w popularnej chochli

Główny Inspektorat Sanitarny wydał 14 maja 2026 roku pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Okazało się, że z produktu codziennego użytku, chochli kuchennej, mogą migrować do żywności szkodliwe związki. Państwowa Inspekcja Sanitarna, w ramach rutynowych badań, zidentyfikowała obecność pierwszorzędowych amin aromatycznych w chochli marki FLORINA, model MULTI SMART. To alarmująca informacja dla wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w kuchni.

Problem dotyczy konkretnych partii tego popularnego naczynia, używanego do serwowania zup czy sosów. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które w żadnym wypadku nie powinny mieć kontaktu z jedzeniem. Ich obecność w produktach spożywczych jest nieakceptowalna ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego.

Czym są aminy aromatyczne i dlaczego są groźne?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to grupa związków chemicznych, które są uznawane za substancje potencjalnie niebezpieczne. Wiele z nich ma właściwości mutagenne, co oznacza, że mogą uszkadzać materiał genetyczny komórek, a także kancerogenne, czyli mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Choć w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak naczynia czy opakowania, istnieją ścisłe limity dopuszczalnych stężeń dla niektórych substancji, obecność pierwszorzędowych amin aromatycznych jest kategorycznie zabroniona, jeśli migrują one do żywności. Właśnie dlatego ich wykrycie w chochli kuchennej stało się podstawą do natychmiastowego wycofania produktu z rynku.

Masz ją w kuchni? Te partie chochli są na celowniku

Jeśli w Twojej kuchni znajduje się chochla marki FLORINA MULTI SMART, koniecznie sprawdź jej numer partii. Ostrzeżenie GIS dotyczy dokładnie dwóch partii, które zostały zidentyfikowane jako niezgodne z normami bezpieczeństwa. Aby upewnić się, czy posiadany przez Ciebie egzemplarz jest bezpieczny, poszukaj na opakowaniu lub na samym produkcie następujących oznaczeń:

Nazwa produktu: Chochla MULTI SMART, marka: FLORINA

Chochla MULTI SMART, marka: FLORINA Numery partii: A20-091 oraz A19-435

A20-091 oraz A19-435 EAN: 5902719506734

5902719506734 Kraj pochodzenia: Chiny

Chiny Dystrybutor w Polsce: Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew

Warto zwrócić uwagę, że wskazane partie chochli były importowane w latach 2019-2020. W momencie wprowadzenia ich do obrotu przeszły one przez wymagane procedury kontrolne i zostały legalnie dopuszczone na rynek. Oznacza to, że wiele z tych produktów mogło trafić do domów konsumentów i wciąż być w użyciu. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie sprawdzić swoje kuchenne akcesoria.

Natychmiastowe działanie producenta i Sanepidu

Na wieść o wynikach badań, dystrybutor produktu, firma Florentyna Sp. z o.o., niezwłocznie podjął odpowiednie kroki. W porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a przede wszystkim kierując się bezpieczeństwem konsumentów, przedsiębiorstwo wstrzymało sprzedaż i przystąpiło do wycofywania wskazanych partii chochli z obrotu handlowego. Proces ten jest ściśle nadzorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co ma zapewnić, że wszystkie niebezpieczne produkty zostaną usunięte z rynku. Spółka aktywnie współpracuje z urzędnikami, wyjaśniając wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji.

Takie dynamiczne i skoordynowane działania mają na celu minimalizację ryzyka dla zdrowia publicznego i pokazują, jak ważne jest szybkie reagowanie w przypadku wykrycia niezgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i wyrobów do jej kontaktu.

Jeśli posiadasz chochlę z powyższych partii, natychmiast przestań jej używać do kontaktu z żywnością. Wyrzuć ją lub skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania informacji o ewentualnym zwrocie.

