Ekstraklasa piłkarska: Piast Gliwice przegrywa z Rakowem. Kto zagra o utrzymanie?

Daniel Myśliwiec o grze Piasta Gliwice

Trener Daniel Myśliwiec, mimo przegranej z Rakowem Częstochowa 1:3 w meczu Ekstraklasy, podkreślił, że jego drużyna miała przewagę na boisku. Stworzyli oni bardzo dużo sytuacji podbramkowych, co świadczyło o zaangażowaniu zawodników. Mimo to, szkoleniowiec ocenił wynik negatywnie, uznając, że nie można pozytywnie ocenić gry, biorąc pod uwagę końcowy rezultat.

Myśliwiec wyraził jednak duże uznanie dla sposobu, w jaki Piast Gliwice zaprezentował się w tym spotkaniu. Zaznaczył, że zespół musi kontynuować swoją pracę i wierzy w osiągnięcie celu w ostatnim meczu sezonu. Trener szukał również logicznego wytłumaczenia dla zaistniałej sytuacji na boisku.

"Chyba +piłkarscy bogowie+ chcieli, abyśmy jechali do Łodzi, aby tam walczyć o utrzymanie" – podkreślił trener Piasta Daniel Myśliwiec.

Raków Częstochowa zapewnił sobie europejskie puchary

Trener Rakowa Częstochowa, Dawid Kroczek, potwierdził, że dzięki zwycięstwu nad Piastem udało się zrealizować jeden z kluczowych celów na kończący się sezon. Zespół zapewnił sobie tym samym grę w europejskich pucharach w nadchodzących rozgrywkach. Szkoleniowiec podkreślił, że brak wygranej w tym meczu znacznie skomplikowałby realizację tego planu.

Kroczek pogratulował swoim piłkarzom zwycięstwa oraz ambitnej postawy, którą zaprezentowali na murawie w Gliwicach. Zauważył, że drużyna była rozdrażniona po trudnym tygodniu i wcześniejszej porażce z Jagiellonią Białystok. Podkreślił również, że mecz w Gliwicach był niemal lustrzanym odbiciem pojedynku z Jagiellonią, gdzie tym razem Raków był skuteczny, szybko objął prowadzenie i utrzymał trzypunktową przewagę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.