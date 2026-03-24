Pogoda na Wielkanoc 2026

Wielki Tydzień i sama Wielkanoc zapowiadają się w tym roku wyjątkowo kapryśnie. Analizując mapy IMGW, widać wyraźnie, że wiosna będzie walczyć z resztkami chłodniejszego powietrza, co sprawi, że aura nie będzie nas rozpieszczać stabilnością. Początek kwietnia przyniesie nam sporo wilgoci i zmienne szczęście do słońca. Według specjalistów, musimy przygotować się na typowo „przeplatającą” pogodę. Temperatury w tym okresie będą mocno zróżnicowane, co wpłynie na nasze samopoczucie podczas świątecznych przygotowań.

Niskie temperatury w Wielkim Tygodniu według IMGW

Od 30 marca do 5 kwietnia, upłynie pod znakiem wyraźnego chłodu. Średnia temperatura maksymalna w większości kraju będzie oscylować w granicach od 7°C do 9°C, jednak na południu, w rejonach górskich, termometry mogą pokazać zaledwie 3°C. To zdecydowanie nie są wartości, które kojarzymy z ciepłą, rozkwitającą wiosną.

Jeszcze mniej optymistycznie wyglądają nocne prognozy. Średnia temperatura minimalna w tym czasie spadnie w okolice 0°C, a w Tatrach i na Podhalu możemy spodziewać się mrozu rzędu -3°C. IMGW wskazuje, że ten tydzień będzie klasyfikowany jako „chłodny”, co oznacza wartości poniżej normy wieloletniej dla niemal całego terytorium Polski.

Lany Poniedziałek może być bardzo mokry

Jeśli liczycie na suche święta, to prognozy opadów mogą Was zmartwić. Prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadu powyżej 10 mm jest bardzo wysokie i w wielu regionach, szczególnie na południu kraju, przekracza 70%, a lokalnie dochodzi nawet do 87%. Oznacza to, że tradycyjny Śmigus-Dyngus może w tym roku odbyć się przy solidnym wsparciu z nieba.

Deszczowa aura utrzyma się prawdopodobnie przez cały świąteczny tydzień. Drogi mogą stać się śliskie, a widoczność ograniczona, co jest kluczową informacją dla kierowców planujących dalsze trasy. Warto sprawdzić stan wycieraczek i zachować szczególną ostrożność, bo mokra nawierzchnia w połączeniu z niską temperaturą to gotowy przepis na niebezpieczne sytuacje.

Czy kwiecień przyniesie w końcu ocieplenie?

Nadzieja na wyższe temperatury pojawia się dopiero w kolejnych tygodniach kwietnia. Po 13 kwietnia widać trend wzrostowy – termometry w ciągu dnia zaczną regularnie wskazywać powyżej 13°C, a pod koniec miesiąca, w majówkowym tygodniu, możemy liczyć nawet na 17°C. Jednak na same święta wielkanocne warto przygotować cieplejsze płaszcze i parasole.