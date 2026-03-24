Wielkanoc 2026 pod znakiem "śnieżnego monstrum". Synoptycy nie pozostawiają złudzeń

Wielkanoc w śniegu? Prognozy ostrzegają

Eksperci od pogody zapowiadają drastyczną zmianę aury w Polsce w okolicach świąt wielkanocnych w 2026 roku. Po kilku ciepłych dniach znów odczujemy napływ zimnych mas powietrza, co poskutkuje odczuwalnym spadkiem temperatury oraz miejscowymi przymrozkami. Zjawisko to określane jest wręcz jako "śnieżne monstrum", które ma przynieść nie tylko intensywny deszcz, ale również deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet sam śnieg. Warto zastanowić się nad świątecznymi planami, gdyż z pewnością przydadzą się grubsze okrycia wierzchnie i parasole, a być może nawet zimowy sprzęt, taki jak sanki.

Od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym pogorszeniu się warunków atmosferycznych. Chociaż do tej pory wiosna radziła sobie całkiem nieźle i drobne spadki temperatur nie przywołały zimy, najnowsze dane synoptyczne sugerują, że niebawem odczujemy uderzenie zimna. Do końca bieżącego tygodnia sytuacja będzie stabilna, a termometry w wielu miejscach wskażą około 15 stopni. Najwyższe wartości zobaczymy w środę, 25 marca – w centralnej Polsce może być blisko 20 stopni. W tych dniach ma przeważać słońce i nie przewiduje się ulew. Przełom nastąpi bliżej weekendu, kiedy z zachodu napłyną chłodniejsze prądy. Zderzenie dwóch stref klimatycznych podzieli kraj – jedne regiony zanotują kilka kresek powyżej zera, a w innych wciąż zagości cieplejsza aura.

Początek następnego tygodnia przyniesie ochłodzenie w całej Polsce. Temperatura spadnie w granice 10 stopni, a w nocy możliwe będą przymrozki. Święta zapowiadają się niestety ponuro. Cały tydzień będzie obfitował w niskie temperatury, które wraz z końcem marca 2026 mogą spaść jeszcze niżej. W górach spodziewany jest śnieg, a w pozostałych regionach ulewne deszcze i opady mieszane. Jak podaje portal tvn24.pl, śródziemnomorski wir ma szansę przeistoczyć się w potężny system opadów uderzający w Europę w okresie wielkanocnym.

"Gdyby jego centrum powędrowało, jak zakłada dziś model, nieco dalej od południowych i wschodnich granic Polski, to tylko Karpaty otrzymałyby porządną dawkę białego puchu, a reszta kraju dostałaby sporo przelotnych opadów śniegu i krupy śnieżnej" - pisze w analizie Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo.

Temperatura na Wielkanoc w Warszawie

W stolicy w ciągu dnia temperatura wyniesie około 10–12 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci pokażą od 0 do 3 stopni. Będzie to dość chłodny okres jak na wiosenne dni.

Pogoda w Krakowie na święta

W Krakowie spodziewane są wartości od 3 do 6 stopni za dnia, z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem. Nocą można liczyć się z temperaturą w okolicach zera lub niewielkim mrozem.

Jakie prognozy dla Gdańska?

Mieszkańcy Gdańska zobaczą na termometrach od 4 do 7 stopni w dzień. W strefie nadmorskiej ryzyko przymrozków będzie niższe, mimo ogólnego chłodu.

Przewidywania dla Wrocławia

We Wrocławiu w ciągu dnia odnotuje się od 4 do 7 stopni. Mogą wystąpić sporadyczne opady. Nocą termometry wskażą od 0 do 2 stopni powyżej zera.

Sytuacja pogodowa w Poznaniu

W Poznaniu dzień przyniesie temperaturę na poziomie 4–6 stopni przy umiarkowanym zachmurzeniu i ewentualnym deszczu. Nocą wartości wyniosą od 0 do 3 stopni.