Spróbuj sił na mobilnej strzelnicy laserowej

Laser Target i Fundacja Gotowi.org przedstawią na Warszawskich Targach Obronnych mobilną strzelnicę laserową. Można będzie na niej poćwiczyć strzelanie w bezpiecznych, ale realistycznych warunkach. Strzela się specjalnymi replikami broni wyposażonymi w laserowe wkładki. Systemy rejestrują każdy strzał, co pozwala na dokładne monitorowanie wyników i bieżące poprawianie techniki strzeleckiej. Zazwyczaj strzelnice laserowe oferują symulację kilku scenariuszy – od rekreacyjnych po taktyczne, dzięki czemu można dopasować poziom trudności do umiejętności osoby strzelającej. To bardzo bezpieczny sposób wsparcia obrony cywilnej. Strzelnica laserowa jest bardzo bezpieczna, mogą z niej korzystać osoby początkujące, a nawet dzieci.

Strzelnicę wypróbować będzie można drugiego dnia Warszawskich Targów Obronnych - 20.06, w sobotę. To dzień otwarty dla publiczności.

Jak zapewniają Laser Target i Fundacja Gotowi.org, korzystając z laserowej strzelnicy mobilnej, można opanować prawidłową postawę, zgrywanie przyrządów, a elektroniczne tarcze natychmiast podsumują nasze wyniki.

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl.

Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Możliwe jest wygenerowanie bezpłatnego biletu bezpośrednio na miejscu targów – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, GE Aerospace, WB Electronics, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Teldat, Miasto Stołeczne Warszawa, Works 11.