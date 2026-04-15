Pustynny pył znad Sahary dotarł do Polski, barwiąc tatrzański śnieg na zaskakujący, żółto-pomarańczowy kolor.

To niezwykłe zjawisko, choć widowiskowe, może nieść za sobą pewne konsekwencje dla środowiska.

Pył saharyjski w Tatrach

Szef zakopiańskiej stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski wyjaśnił, że obecność pyłu jest wyraźnie dostrzegalna. „Nad Tatrami obserwujemy zmętnienie nieba, nie widzimy intensywnego błękitu, a krajobraz sprawia wrażenie przysłoniętego. To oznacza, że powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary, które docierają do nas wraz z napływem powietrza z południowego zachodu, a w praktyce z północno-zachodniej Afryki” – wyjaśnił.

Pył saharyjski, który dotarł do Tatr, jest widoczny nie tylko w powietrzu, ale także na powierzchniach po deszczu. Synoptycy wskazują, że prognozowane opady mogą przynieść żółto-brunatny nalot, który będzie szczególnie widoczny na śniegu w wyższych partiach gór, a także na samochodach i dachach budynków.

Kiedy spodziewać się największego stężenia pyłu?

Największe stężenie pyłu saharyjskiego nad Tatrami jest przewidywane na środę i czwartek. Zjawisko to ma charakter cykliczny i różni się intensywnością, najczęściej występując wiosną. Podobne zjawiska były obserwowane w poprzednich latach, na przykład dwa lata temu podczas Wielkanocy.

Napływ ciepłego powietrza znad Sahary przyczynił się również do wzrostu temperatury w regionie. We wtorek w Zakopanem termometry wskazywały 15 stopni Celsjusza. Pył saharyjski składa się z drobnych cząstek piasku i minerałów, które są unoszone nad pustynią przez prądy wstępujące i transportowane na duże odległości dzięki cyrkulacji atmosferycznej. Do Polski docierają dzięki południowym i południowo-zachodnim wiatrom.

Źródło PAP.