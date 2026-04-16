Krystian Markiewicz rezygnuje z funkcji sędziego. Co dalej z Trybunałem?

Krystian Markiewicz zrezygnował z funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach.

W jego opinii to krok, który pozwoli uniknąć jakichkolwiek kontrowersji związanych z jego nową rolą.

13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów, lecz m.in. Krystian Markiewicz nie został dopuszczone do pełnienia funkcji.

Krystian Markiewicz rezygnuje z funkcji sędziego

Krystian Markiewicz, jeden z sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, potwierdził swoją decyzję o rezygnacji z funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. W rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia przyznał: "Tak, zrzekłem się urzędu sędziego sądu powszechnego, Sądu Okręgowego w Katowicach". Jak sam podkreślił, zrobił to, "żeby nie było najmniejszych wątpliwości, żeby to wszystko było w 100 procentach czyste". Jest to krok mający na celu uniknięcie jakichkolwiek kontrowersji związanych z jego nową rolą.

Problemy z nominacjami do Trybunału

Nie tylko Markiewicz mierzy się z wyzwaniami związanymi z nowymi obowiązkami. Anna Korwin-Piotrowska, która również została wybrana do Trybunału Konstytucyjnego, nie zdecydowała się na rezygnację z dotychczasowej funkcji w sądzie powszechnym. W piśmie do Ministra Sprawiedliwości argumentowała, że jej stanowisko wygasło automatycznie w chwili objęcia urzędu w Trybunale. Podkreśliła, że art. 98 par. 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych nie dotyczy wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak nie obejmuje powołań do Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Problemy z zaprzysiężeniem nowych sędziów

W kontekście nominacji do Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się także problemy związane z zaprzysiężeniem nowych sędziów. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów, lecz tylko dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wyjaśnił, że cztery osoby, w tym Krystian Markiewicz, nie zostały dopuszczone do pełnienia funkcji, ponieważ ich ślubowanie w Sejmie nie było uznane za ważne.

W odpowiedzi na tę sytuację, Krystian Markiewicz oraz pozostali sędziowie złożyli pismo do prezesa Trybunału, domagając się możliwości wykonywania swoich obowiązków. Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek zlecił wszczęcie postępowania karnego wobec pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy mieli doradzać, aby nie odbierać ślubowania od wybranych sędziów. Kryzys wokół nominacji do Trybunału Konstytucyjnego wciąż trwa, a jego rozwiązanie wydaje się być odległe.

Źródło PAP.