Uderzenie ciepła w czerwcu i żar z nieba przez całe wakacje 2026. Znamy prognozę na lato!

Maj 2026 zapowiada się stabilnie i przewidywalnie, z temperaturami w normie wieloletniej.

Czerwiec przyniesie drastyczną zmianę – modele pogodowe IMGW prognozują początek fali upałów, z temperaturami znacznie powyżej średniej.

Lipiec i sierpień utrzymają gorącą passę, z licznymi dniami powyżej 30°C i tropikalnymi nocami, ale opady deszczu pozostaną w normie.

Pogoda na lato 2026

Wiosna w tym roku nie zamierza nas szokować gwałtownymi skokami temperatury tuż przed startem wakacji. Maj będzie miesiącem, w którym aura zachowa się wyjątkowo przewidywalnie i stabilnie. Planując majówkę czy komunie, możemy spodziewać się pogody dokładnie takiej, do jakiej przyzwyczaiły nas statystyki z ostatnich lat. To idealna wiadomość dla tych, którzy nie lubią pogodowych ekstremów i liczą na spokojny wypoczynek na świeżym powietrzu.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Sytuacja zacznie się jednak drastycznie zmieniać, gdy tylko na kalendarzu pojawi się czerwiec. Modele pogodowe wskazują, że to właśnie wtedy poczujemy pierwsze uderzenie potężnego ciepła. Początek lata zapowiada się wyjątkowo gorąco, a prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń, przed nami okres, w którym termometry będą pokazywać wartości znacznie wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Temperatura latem 2026 według IMGW

Analizując dane przedstawione przez IMGW, widać wyraźny podział na spokojny maj i upalne lato. W maju średnia temperatura w Warszawie wyniesie od 13,6°C do 14,8°C, a w Krakowie od 13,5°C do 14,5°C, co mieści się w normie wieloletniej. Wszystko zmieni się w czerwcu, kiedy to w całym kraju słupki rtęci powędrują „powyżej normy”. Przykładowo we Wrocławiu i Opolu średnie temperatury mogą sięgać nawet 18,3°C, co zwiastuje liczne dni z upałami przekraczającymi 30°C.

Lipiec i sierpień będą kontynuacją tej gorącej passy. W lipcu mieszkańcy Poznania czy Warszawy muszą przygotować się na średnie temperatury przekraczające 20°C, co w praktyce oznacza bardzo gorące popołudnia i tropikalne noce. Nawet w zazwyczaj chłodniejszym Zakopanem termometry w lipcu pokazywać będą średnio do 16,2°C, a w sierpniu do 15,9°C. To jasny sygnał, że cała Polska znajdzie się w objęciach wyjątkowo ciepłych mas powietrza.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe

Deszcz i burze w prognozie IMGW

Mimo prognozowanego żaru, nie musimy się obawiać wielkiej suszy, ponieważ opady atmosferyczne w całym okresie od maja do sierpnia powinny utrzymać się w granicach normy. W maju najwięcej deszczu spadnie tradycyjnie w górach – w Zakopanem norma przewiduje nawet 154,1 mm. W czerwcu i lipcu deszcz będzie pojawiał się regularnie, co przy tak wysokich temperaturach zapowiada gwałtowne burze i lokalne ulewy.

Sierpień pod względem opadów również nie wykroczy poza standardowe ramy. W Warszawie suma opadów wyniesie od 43,5 do 61,9 mm, a w Gdańsku od 44,0 do 64,8 mm. Oznacza to, że słoneczne i upalne dni będą przeplatane przejściowymi, ale intensywnymi opadami. Taka pogoda to wyzwanie dla rolników i turystów, ale jednocześnie gwarancja, że polska przyroda nie ucierpi z powodu braku wody w tym gorącym czasie.