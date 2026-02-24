Biedronka ostrzega. Rakotwórczy kadm w czerwonej cebuli

Powodem nagłej decyzji, o której powiadomiła Biedronka wraz ze swoim dostawcą, jest stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu. Ten metal ciężki jest skrajnie niebezpieczny dla zdrowia – odkłada się w organizmie i ma silne działanie toksyczne. Firma Onix Sp. z o.o. przekazała 20 lutego 2026 roku, że badania laboratoryjne wykazały niezgodność w jednej z partii.

Chociaż problem dotyczył bezpośrednio partii o numerze 04/7, podjęto decyzję o prewencyjnym wycofaniu szerszego zakresu towaru. Ma to na celu całkowite wyeliminowanie ryzyka spożycia niebezpiecznego produktu przez klientów sieci.

Sprawdź te numery na opakowaniu

Alert dotyczy polskiej cebuli czerwonej sprzedawanej w siatkach o wadze 0,5 kg pod marką Biedronka. Jeśli masz w domu ten produkt, koniecznie zweryfikuj numery seryjne naniesione na opakowanie. Na liście ostrzegawczej znalazły się następujące serie:

Partie wycofane z obrotu: 03/6, 03/7, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7 oraz 05/1.

Biedronka i dostawca wyraźnie podkreślają: tego produktu pod żadnym pozorem nie należy spożywać. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest natychmiastowe wyrzucenie warzyw do kosza lub ich zwrot do najbliższego sklepu.

Zwrot pieniędzy za wadliwy towar

Dobra wiadomość dla klientów jest taka, że zwrot środków odbywa się na przejrzystych zasadach. Każdy konsument, który przyniesie produkt wraz z oryginalnym opakowaniem, otrzyma pełny zwrot kosztów zakupu. Opakowanie jest niezbędne do identyfikacji numeru partii przez pracowników sklepu.

Jeśli masz dodatkowe wątpliwości, możesz skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym pod numerami: 0048 68 3844 500 lub 0048 605 769 854. Firma przeprosiła za wszelkie niedogodności, zapewniając, że bezpieczeństwo konsumentów jest absolutnym priorytetem.

