Bakterie w gotowym daniu z Auchan. Sieć apeluje o niespożywanie produktu

- Auchan wycofuje popularne danie Topokki z sosem słodko-ostrym z powodu zagrożenia mikrobiologicznego.
- W produkcie wykryto podwyższony poziom bakterii Bacillus cereus, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.
- Sprawdź numer partii! Co zrobić, jeśli masz ten produkt w domu i jak odzyskać pieniądze?
Auchan wycofuje danie Topokki z sosem słodko-ostrym
W komunikacie skierowanym do klientów Auchan poinformował o wycofaniu ze sprzedaży wskazanej partii produktu „Danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g”. Dystrybutorem produktu jest KK Polska Sp. z o.o., a jego kod kreskowy (EAN) to 8805957023964. Wycofanie dotyczy partii oznaczonej numerem 10.03.2027.
Powodem decyzji jest stwierdzony podwyższony poziom bakterii Bacillus cereus. To drobnoustrój, który w określonych warunkach może powodować zatrucia pokarmowe, objawiające się m.in. nudnościami, wymiotami czy biegunką.
Ogłoszenie o wycofaniu ma być widoczne w sklepach do 23 marca 2026 r.
Co powinni zrobić klienci?
Sieć apeluje do konsumentów, którzy kupili wskazaną partię produktu, aby go nie spożywali. Produkt można wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. W przypadku zwrotu klient otrzyma pełną refundację kosztów zakupu.
Jeśli masz w domu danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g, sprawdź numer partii na opakowaniu. W przypadku zgodności z komunikatem nie ryzykuj – nie spożywaj produktu i zwróć go do sklepu, by odzyskać pieniądze.