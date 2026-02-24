Bakterie w gotowym daniu z Auchan. Sieć apeluje o niespożywanie produktu

Auchan wycofuje popularne danie Topokki z sosem słodko-ostrym z powodu zagrożenia mikrobiologicznego.

W produkcie wykryto podwyższony poziom bakterii Bacillus cereus, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.

Sprawdź numer partii! Co zrobić, jeśli masz ten produkt w domu i jak odzyskać pieniądze?

Auchan wycofuje danie Topokki z sosem słodko-ostrym

W komunikacie skierowanym do klientów Auchan poinformował o wycofaniu ze sprzedaży wskazanej partii produktu „Danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g”. Dystrybutorem produktu jest KK Polska Sp. z o.o., a jego kod kreskowy (EAN) to 8805957023964. Wycofanie dotyczy partii oznaczonej numerem 10.03.2027.

Powodem decyzji jest stwierdzony podwyższony poziom bakterii Bacillus cereus. To drobnoustrój, który w określonych warunkach może powodować zatrucia pokarmowe, objawiające się m.in. nudnościami, wymiotami czy biegunką.

Ogłoszenie o wycofaniu ma być widoczne w sklepach do 23 marca 2026 r.

Co powinni zrobić klienci?

Sieć apeluje do konsumentów, którzy kupili wskazaną partię produktu, aby go nie spożywali. Produkt można wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. W przypadku zwrotu klient otrzyma pełną refundację kosztów zakupu.

Jeśli masz w domu danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g, sprawdź numer partii na opakowaniu. W przypadku zgodności z komunikatem nie ryzykuj – nie spożywaj produktu i zwróć go do sklepu, by odzyskać pieniądze.

