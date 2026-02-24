Po długich zimowych miesiącach wielu Polaków z niecierpliwością wypatruje pierwszych oznak wiosny i wyższych temperatur. Marzec często przynosi cieplejsze popołudnia, ale potrafi też zaskoczyć chłodnym porankiem czy śniegiem. W tym roku przejście do wiosennej aury może być bardziej stopniowe. Zanim zrobi się naprawdę ciepło, zima może jeszcze dać o sobie znać.

Pogoda na marzec 2026. W wielu regionach chłodniej niż zwykle

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w marcu w wielu częściach kraju średnia miesięczna temperatura ma być poniżej normy wieloletniej. Dotyczy to m.in. Warszawy, Łodzi, Poznania, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Lublina oraz Suwałk.

Dla Warszawy norma wynosi od 2,7°C do 4,0°C, dla Białegostoku od 1,3°C do 2,6°C, a dla Suwałk od 0,4°C do 2,0°C. W praktyce oznacza to większe prawdopodobieństwo porannych przymrozków oraz dni z temperaturą w pobliżu 0°C, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie Polski.

Południe bliżej normy, możliwe cieplejsze epizody

W normie mają utrzymać się temperatury m.in. w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Opolu i Zakopanem. Na południowym zachodzie możliwe są cieplejsze okresy, choć średnia dla całego miesiąca nadal ma mieścić się w granicach normy.

Oznacza to większą zmienność pogody – kilka cieplejszych dni może być przeplatanych wyraźnym ochłodzeniem. To scenariusz typowy dla marca, który rzadko przynosi stabilną aurę.

Opady bez większych niespodzianek

W przypadku opadów IMGW nie przewiduje większych odchyleń od normy. Suma opadów w całym kraju powinna mieścić się w wieloletnich przedziałach.

Norma opadów w Warszawie wynosi od 23,5 mm do 34,8 mm, w Krakowie od 23,8 mm do 40,8 mm, a w Gdańsku od 17,1 mm do 26,3 mm. Oznacza to typową marcową aurę – okresowe opady deszczu, a w chłodniejszych momentach także deszczu ze śniegiem czy śniegu.

Początek wiosny może być chłodniejszy

Choć kalendarzowa wiosna rozpocznie się w drugiej połowie miesiąca, jej start może być mniej dynamiczny, niż wielu oczekuje. Pogoda na marzec 2026 wskazuje na wolniejsze przejście w cieplejszą część roku, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce.

Praktyczna rada: planując pierwsze wiosenne aktywności, warto jeszcze nie chować zimowych kurtek i śledzić bieżące prognozy. Marzec może przynieść więcej chłodu, niż sugerowałby kalendarz.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW-PIB, prognoza długoterminowa na marzec 2026 (opracowana 09.02.2026 r.).

