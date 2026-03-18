Polska rozważa zaskarżenie umowy UE z Mercosur. Decyzja w maju?

Czy Polska zaskarży umowę UE z Mercosur?

Minister rolnictwa, Stefan Krajewski, podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim, podkreślił, że Polska wciąż analizuje możliwość zaskarżenia unijnej umowy z krajami Mercosur. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została złożona przez Parlament Europejski i jest rozpatrywana. Nie wykluczamy złożenia takiej skargi jako Polska, ale skargi nie składa minister rolnictwa. Tak jak minister rolnictwa nie jest odpowiedzialny za podpisanie bądź niepodpisanie umów międzynarodowych handlowych – powiedział Krajewski. Wyjaśnił, że decyzja w tej sprawie należy do rządu, a ostateczny termin na złożenie skargi upływa 26 maja.

Potencjalne skutki umowy dla polskiej gospodarki

Minister Krajewski zaznaczył, że umowa budzi obawy w sektorze rolniczym, który obawia się konkurencji ze strony produktów rolnych z Ameryki Południowej. Istnieją jednak także głosy z innych branż, które widzą w umowie szansę na zyski. Dla przemysłu meblarskiego, dla branży AGD, dla producentów opon. Rząd musi to wszystko wziąć pod uwagę – wyjaśnił Krajewski. Decyzja dotycząca zaskarżenia umowy będzie wynikać z analizy korzyści i zagrożeń dla różnych gałęzi gospodarki.

Problemy rolników i działania rządu

Minister Krajewski odniósł się także do problemów, z jakimi borykają się polscy rolnicy, w tym spadku cen skupu mleka i wzrostu cen nawozów. Poinformował, że wystosował dwa pisma do komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, aby zaktualizować ceny skupu interwencyjnego mleka. W poniedziałek będę uczestniczył w radzie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej. Złożę taki wniosek – zapewnił Krajewski. Dodał, że w obliczu rosnących cen nawozów, rząd prowadzi rozmowy z ministerstwem aktywów państwowych.

Nowe przepisy dla ochrony funkcji produkcyjnych wsi

Podczas wizyty w Barzkowicach, Krajewski omówił projekt ustawy o zachowaniu funkcji produkcyjnych wsi, który ma na celu chronić rolników przed negatywnymi skutkami urbanizacji. Zobaczcie państwo, ile złego może się wydarzyć na skutek takich decyzji, kiedy nie są zachowane funkcje produkcyjne wsi, ale też prawo pierwszeństwa – podkreślił Krajewski, odnosząc się do przykładów, gdzie inwestycje mieszkaniowe wpływają na działalność rolniczą. Minister wyraził nadzieję na szybkie przyjęcie ustawy, co pozwoli na harmonijne współistnienie inwestycji i tradycyjnych gospodarstw rolnych.

Źródło PAP.