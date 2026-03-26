Polacy coraz częściej wzywają karetki. Dane GUS ujawniają skalę zjawiska

GUS publikuje raport o ratownictwie medycznym za 2025 rok

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane w raporcie „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2025 r.”. Analiza pokazuje wyraźny wzrost zapotrzebowania na usługi ratownictwa w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2025 roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy w miejscu zdarzenia aż 3,3 mln osób, co stanowi wzrost o 3,6% w stosunku do 2024 roku. Jeszcze więcej pacjentów trafiło do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Z tego typu pomocy skorzystało łącznie 6,6 mln osób – o 2,9% więcej niż rok wcześniej. Z tej ogromnej liczby 1,7 mln pacjentów wymagało dalszego leczenia szpitalnego, a pozostałe 4,9 mln osób po interwencji medycznej zostało wypisanych do domu.

Karetki najczęściej wzywane do domów. Rośnie liczba pacjentów-seniorów

Raport GUS pokazuje, że charakter interwencji medycznych ulega zmianie. W 2025 roku zespoły ratownictwa medycznego, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, wykonały łącznie 3,2 mln wyjazdów i wylotów. Oznacza to wzrost o 3,5% w ciągu zaledwie roku. Zdecydowana większość tych akcji, bo aż 77,1%, dotyczyła wezwań do domów pacjentów. To więcej niż w roku poprzednim, kiedy odsetek ten wynosił 76,7%.

Dane demograficzne pacjentów również są wymowne. Ponad połowa osób (51,5%), którym pomocy udzielały zespoły ratownictwa, to seniorzy w wieku 65 lat i więcej. Ich udział w statystykach stale rośnie – rok wcześniej stanowili 50,5% pacjentów. Jednocześnie odnotowano niewielki spadek udziału dzieci i młodzieży do 18. roku życia, którzy stanowili 5,8% wszystkich osób ratowanych w miejscu zdarzenia. Podobny trend widać na SOR-ach i izbach przyjęć, gdzie udział pacjentów w wieku 65+ wzrósł do 29,0%, a udział dzieci spadł do 18,3%.

W tych województwach pomoc wzywana jest najczęściej

Analiza GUS ujawnia również znaczące różnice regionalne w korzystaniu z pomocy medycznej. Wskaźnik liczby interwencji zespołów ratownictwa medycznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł w Polsce średnio 87. Zdecydowanie najwyższą wartość odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie na każdy tysiąc mieszkańców przypadało 105 osób, którym udzielono pomocy. Na drugim biegunie znalazło się województwo wielkopolskie z najniższym wskaźnikiem w kraju – 67 osób.

Podobne dysproporcje widać w danych dotyczących obciążenia SOR-ów i izb przyjęć. Tutaj krajowa średnia wyniosła 177 pacjentów na 1000 mieszkańców. Liderem okazało się województwo kujawsko-pomorskie, gdzie wskaźnik ten sięgnął aż 228 osób. Najrzadziej z tego typu pomocy korzystali mieszkańcy województwa śląskiego, gdzie na 1000 osób przypadało 117 pacjentów.

Więcej zespołów i personelu w systemie ratownictwa

Wzrost liczby pacjentów idzie w parze ze zmianami w strukturze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2025 roku w Polsce funkcjonowało 1699 zespołów ratownictwa medycznego, czyli o 35 więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, przybyło 63 zespołów podstawowych, ale jednocześnie ubyło 28 zespołów specjalistycznych. System wspierały także 251 szpitalne oddziały ratunkowe, 150 izb przyjęć oraz 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wraz z liczbą zespołów zwiększyła się także liczba personelu. Na koniec 2025 roku w zespołach ratownictwa medycznego pracowało 13,2 tys. osób, co oznacza wzrost o 2,0%. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili ratownicy medyczni (11,8 tys.), których liczba wzrosła o 0,4 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem. Oprócz nich w systemie pracowało także niespełna 1,0 tys. pielęgniarek oraz prawie 0,2 tys. lekarzy.

