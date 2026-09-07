Pociągi w Polsce wreszcie pojadą 250 km/h. Jest jednak obawa o ceny biletów i tanie połączenia

Poseł pyta wprost, czy podniesienie prędkości pociągów EIP automatycznie pociągnie za sobą podwyżkę cen biletów.

Zwrócono uwagę na niewystarczającą liczbę tanich pociągów między Krakowem a Warszawą, co zmusza podróżnych do wyboru droższych opcji.

W interpelacji poruszono również kwestię taboru, w tym planów zakupu nowych lokomotyw oraz używanych pociągów z zagranicy.

Wyższa prędkość na CMK. Czy pasażerowie zapłacą więcej za bilety na Pendolino?

Zgodnie z zapowiedziami ministra infrastruktury, od przyszłego roku pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej mają kursować z prędkością do 250 km/h. To pozwoli składom ED250 Pendolino nareszcie osiągnąć prędkość, do której zostały zaprojektowane. W związku z tymi planami poseł Łukasz Kmita skierował do resortu interpelację, w której porusza kluczowe dla pasażerów kwestie.

Najważniejsza z nich dotyczy cen biletów. Poseł pyta wprost, czy PKP Intercity, po podniesieniu prędkości, planuje podwyższyć ceny biletów w pociągach kategorii EIP. Jak zauważa, państwowy przewoźnik jest obecnie niemal monopolistą w ruchu międzywojewódzkim na tej trasie, co może mieć bezpośredni wpływ na portfele podróżnych.

Zbyt mało tanich pociągów z Krakowa do Warszawy. Pasażerowie zmuszeni do drogich podróży?

W interpelacji zwrócono uwagę na problem z dostępnością tańszych połączeń. Zdaniem posła, o ile na trasie z Katowic do Warszawy oferta dotowanych pociągów jest zadowalająca, o tyle z Krakowa jest ona „dalece niewystarczająca”. Obecnie zaledwie cztery pociągi kategorii TLK/IC pokonują tę trasę przez CMK w czasie poniżej 2 godzin i 50 minut.

Według autora interpelacji, taka sytuacja zmusza pasażerów do korzystania z dwukrotnie droższych pociągów EIP/EIC, które dominują w rozkładzie. Dlatego zapytał on ministerstwo, czy planowane jest uruchomienie większej liczby pociągów ekonomicznych na tej trasie, tak aby ich liczba wzrosła do co najmniej ośmiu na dobę.

Nowe trasy dla Pendolino i plany taborowe. Czy PKP Intercity kupi używane pociągi?

Pytania dotyczą także przyszłości siatki połączeń i taboru. Poseł chce wiedzieć, czy PKP Intercity planuje uruchomić pociągi Pendolino na nowych trasach w najbliższych rozkładach jazdy. Poruszono również kwestię lokomotyw dla składów EIC kursujących po CMK – czy będą one obsługiwane wyłącznie przez maszyny zdolne do jazdy z prędkością 200 km/h i czy spółka ma ich wystarczającą liczbę.

Jedno z pytań dotyczy kontrowersyjnej kwestii zakupów taborowych. Łukasz Kmita pyta, czy PKP Intercity planuje dalszy zakup używanego taboru, na przykład z Niemiec. W interpelacji prosi o wskazanie, jakiego typu pociągi i w jakiej ilości mogłyby zostać nabyte oraz na jakim etapie są ewentualne przygotowania do takiej transakcji.

W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury poseł pyta również o liczbę pociągów komercyjnych, które PKP Intercity planuje uruchomić bez dotacji z budżetu państwa. Docieka także, jakie będą trasy tych połączeń oraz na jakim poziomie zostaną ustalone ceny biletów – czy będą zbliżone do tańszych TLK/IC, czy droższych EIC.