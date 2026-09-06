Niezidentyfikowany obiekt nad Polską okazał się ptakiem. Wojsko wyjaśnia

Aktualizacja:

Dowództwo Operacyjne RSZ informuje:

Czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zostały zakończone.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez systemy obserwacji przestrzeni powietrznej.

Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do realizacji powierzonych zadań.

Wcześniej pisaliśmy:

Dowództwo Operacyjne bada niezidentyfikowany cel znad Białorusi

W niedzielę, 6 września tuż po godzinie 13 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w serwisie X oficjalne oświadczenie na temat bieżących wydarzeń na polskim niebie.

Przedstawiciele armii oficjalnie poinformowali, że w granicach Rzeczypospolitej Polskiej mógł znaleźć się nieznany obiekt latający, który przemieszczał się bezpośrednio od strony sąsiedniej Białorusi.

❗️ Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu… pic.twitter.com/DwNa8uw1Km— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2026

„W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi (...) prowadzi czynności sprawdzające” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Śmigłowiec weryfikuje zapisy radiolokacyjne nad Polską

Dowódcy natychmiast wysłali maszynę wojskową w wyznaczony sektor przestrzeni w celu weryfikacji odczytów z systemów radiolokacyjnych. Kluczowym zadaniem załogi jest rozpoznanie natury zaobserwowanego śladu i ostateczne potwierdzenie ewentualnego przekroczenia granicy państwowej.

Eksperci wojskowi wnikliwie analizują również całkowicie odmienne wyjaśnienie niedzielnego incydentu. Zarejestrowany przez urządzenia radarowe sygnał może okazać się zaledwie wynikiem rzadkiego zjawiska pogodowego lub specyficznej anomalii meteorologicznej na wschodzie kraju.

Brak aktywności rosyjskiego lotnictwa nad terytorium Ukrainy

Przedstawiciele wojska zwrócili baczną uwagę na brak jakichkolwiek działań lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które mogłyby mieć bezpośredni związek z atakami na terytorium Ukrainy w minionych godzinach.

Dowództwo zapewniło opinię publiczną, że kolejne raporty z weryfikacji sytuacji zostaną opublikowane natychmiast po zebraniu kompletu danych i wnikliwym zbadaniu wszystkich okoliczności.

Zarządcy sił zbrojnych wystosowali jednocześnie stanowczą prośbę do obywateli o czerpanie wiedzy o sytuacji wyłącznie z oficjalnych komunikatów wojskowych.

„Sytuacja jest na bieżąco monitorowana” – podkreślono w komunikacie.