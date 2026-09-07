Wzmożony ruch wojskowy w Polsce. Służby zbrojne rozpoczną działania we wrześniu

Zasady dla kierowców podczas ćwiczeń

W związku z ćwiczeniami, od 7 września na polskich drogach pojawią się kolumny pojazdów wojskowych. Dowództwo Generalne przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy. Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Należy również zachować bezpieczny odstęp od pojazdów wojskowych oraz stosować się do poleceń służb.

Apel o bezpieczeństwo i dyskrecję

Dowództwo Generalne apeluje do obywateli o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. „Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym” - dodano w komunikacie. Ćwiczenia odbędą się na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także w przestrzeni powietrznej całego kraju.

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