Wzmożony ruch wojskowy w Polsce. Służby zbrojne rozpoczną działania we wrześniu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja Internetowa
2026-09-07 10:06

Od 14 do 24 września w Polsce odbędą się ćwiczenia wojskowe „Czarny Obrońca '26”. Wydarzenie obejmie działania na lądzie, w powietrzu oraz na morzu, angażując różne rodzaje sił zbrojnych. Kierowcy powinni przygotować się na wzmożony ruch wojskowy.

Żołnierz nakładający kamuflaż na twarz koleżanki w hełmie z trawą. O ćwiczeniach wojskowych przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: 15 BZ/ Materiały prasowe Wojsko Polskie

Zasady dla kierowców podczas ćwiczeń

W związku z ćwiczeniami, od 7 września na polskich drogach pojawią się kolumny pojazdów wojskowych. Dowództwo Generalne przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy. Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Należy również zachować bezpieczny odstęp od pojazdów wojskowych oraz stosować się do poleceń służb.

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Dowództwo Generalne apeluje do obywateli o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. „Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym” - dodano w komunikacie. Ćwiczenia odbędą się na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także w przestrzeni powietrznej całego kraju.

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