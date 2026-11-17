• Przeważająca część badanych sprzeciwia się ułatwieniu dostępu do broni palnej.

• Polacy nie popierają łagodzenia obecnego prawa, ale nie oczekują również zaostrzenia obowiązujących przepisów.

• Powszechne przekonania dotyczące polskich regulacji w kwestii posiadania broni często mijają się z prawdą.

Dostęp do broni w Polsce. Sondaże po tragedii w Krakowie pokazują zdanie Polaków

Wydarzenia w Krakowie skłoniły do refleksji nad tym, czy społeczeństwo oczekuje złagodzenia przepisów, czy też woli utrzymania obecnego, utrudnionego dostępu do broni dla cywilów. W badaniu dla „Super Expressu” zadano pytanie „Czy po wydarzeniach w Krakowie dostęp do broni powinien zostać utrudniony?”.

Opcję „zdecydowanie tak” zaznaczyło 56 proc. ankietowanych, natomiast „raczej tak” wybrało 18 proc. badanych. Przeciwnego zdania było znacznie mniej osób, gdyż wariant „raczej nie” wskazało 9 proc. uczestników, a 8 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Dane te jednoznacznie pokazują, że zwolennicy liberalizacji prawa stanowią wyraźną mniejszość.

Taki rozkład głosów może wynikać z faktu, że aż 71 proc. uczestników badania „czuje się w Polsce bezpiecznie”, przy czym 17 proc. z nich zadeklarowało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Na pytanie „Czy czujesz się w Polsce bezpiecznie?” negatywnie zareagowało 21 proc. pytanych, w tym 5 proc. wskazało wariant „zdecydowanie nie”. Pozostałe 8 proc. ankietowanych nie umiało zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

Nieco inny obraz wyłania się z badania zrealizowanego dla „Dziennika Gazety Prawnej”. W tym przypadku 57 proc. respondentów sprzeciwia się ułatwieniu dostępu do broni, podczas gdy za liberalizacją przepisów opowiada się 35,7 proc. badanych. W grupie mężczyzn głosy za i przeciw rozkładają się niemal po równo, natomiast znacznie silniejszy opór wobec zmian wykazują kobiety oraz osoby powyżej 50. roku życia. Najwięcej zwolenników złagodzenia ustawy o broni znajduje się wśród najmłodszych respondentów do 24. roku życia, gdzie dokładnie co drugi badany popiera łatwiejszy dostęp do broni niż obecnie.

Przy ocenie wiarygodności obu tych badań trzeba jednak pamiętać o bardzo istotnym kontekście. Oba sondaże zrealizowano bezpośrednio po krakowskiej masakrze.

Oczywistym jest, że tego typu dramaty wywierają silny wpływ emocjonalny na nastroje społeczne, co nie wymaga nawet specjalistycznej wiedzy socjologicznej. Wielu ankietowanych mogło odrzucić pomysł liberalizacji przepisów z obawy, że łatwiejsze procedury oznaczają większą liczbę uzbrojonych cywilów. Większa ilość broni w prywatnych rękach w naturalny sposób rodzi lęk przed wzrostem ryzyka kolejnych aktów przemocy, podobnych do tych z Krakowa.

Jednocześnie socjologowie zwracają uwagę na inną perspektywę, sugerując, że krakowska tragedia wcale nie musiała emocjonalnie zdeterminować odpowiedzi badanych. W polskiej świadomości społecznej wciąż bardzo mocno zakorzenione jest przekonanie, że broń należy się służbom, takim jak policja i wojsko, a nie zwykłym obywatelom. Eksperci z dziedziny socjologii nazywają to zjawisko „trwałą postawą kulturową”.

Z najnowszych badań wynika wieć, że większość obywateli popiera utrzymanie przez państwo obecnego prawa, które ściśle reglamentuje cywilny dostęp do broni. Państwo ma jednak również możliwość zaostrzenia obecnych regulacji, wprowadzając bardziej restrykcyjne warunki jej posiadania.

Taką ewentualność zbadał rok temu instytut IBRiS na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej. Wówczas zapytano Polaków o ocenę aktualnych przepisów, uwzględniając opcję ich zaostrzenia.

Rezultaty tamtego badania pokazały, że osoby oczekujące dalszego utrudniania dostępu do broni są w mniejszości, osiągając we wrześniu 2025 r. wynik na poziomie 17,6 proc. Zdecydowana większość, bo aż 47,6 proc. ankietowanych, uznała dotychczasowe regulacje za w pełni wystarczające, natomiast 26,8 proc. badanych opowiedziało się za ich liberalizacją.