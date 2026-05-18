Jak bronić się na ulicy? Fundacja Gotowi.Org zaprasza na darmowe warsztaty samoobrony podczas Warszawskich Targów Obronnych

Maria Olecha-Lisiecka
2026-05-18 14:03

Zbliżają się Warszawskie Targi Obronne, organizowane wspólnie przez Portal Obronny i Grupę ZPR Media. Impreza odbędzie się w dniach 19-20 czerwca, a dla szerokiej publiczności zaplanowano 20 czerwca dzień otwarty. To wyjątkowa okazja dla pasjonatów bezpieczeństwa, by odwiedzić Expo XXI. Jedną z głównych atrakcji będą prelekcje i praktyczne pokazy samoobrony, przygotowane przez Fundację Gotowi.Org.

Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Expo XXI

Wydarzenie zagości w murach Expo XXI w dniach 19-20 czerwca. Pierwszy dzień, przypadający w piątek, jest przeznaczony wyłącznie dla ekspertów, biznesu oraz osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem. Przedstawiciele branży i służb mundurowych mogą bezpłatnie zapisać się na to wydarzenie online.

Drugi dzień targów, zaplanowany na sobotę 20 czerwca, jest otwarty dla każdego, kogo interesują militaria, survival i kwestie bezpieczeństwa. Bilety wstępu można już kupować w sieci. Organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla mieszkańców stolicy. Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka, a także ich niepełnoletnie dzieci, wejdą na teren targów bez opłat. To świetna propozycja dla rodzin, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o bezpieczeństwie.

Atrakcje Warszawskich Targów Obronnych

Uczestnicy mogą liczyć na bogaty program. Na miejscu pojawi się profesjonalny sprzęt używany przez wojsko i służby, a także zaawansowana broń i innowacyjne technologie z dziedziny obronności. Targi to także szansa na spotkanie z dystrybutorami, producentami i ekspertami z branży. Zwiedzający będą mogli z bliska przyjrzeć się rozwiązaniom sprzętowym dedykowanym zarówno dla cywilów, jak i dla służb państwowych.

Organizatorzy zdradzają już część atrakcji przygotowanych na dzień otwarty. W programie znalazły się nie tylko eksperckie dyskusje, ale także szkolenia łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy będą mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, dowiedzą się, jak reagować na sytuacje kryzysowe i jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo na co dzień, zarówno w domu, jak i w przestrzeni publicznej czy środkach transportu, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych incydentów.

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Fundacja Gotowi.Org przygotowała dedykowane panele dla uczestników WTO 20 czerwca, łączące teorię z zajęciami praktycznymi. Wstęp na te warsztaty nie będzie wymagał dodatkowych opłat. W ramach zajęć zatytułowanych „Bądź bezpieczny i gotowy” zaplanowano m.in. krótki wykład dotyczący samoobrony, w trakcie którego specjaliści wyjaśnią:

  • na czym polega obrona konieczna,
  • jak definiuje się stan wyższej konieczności,
  • kiedy dochodzi do przekroczenia granic obrony koniecznej.

Eksperci omówią również zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach codziennych: na ulicy, w komunikacji miejskiej, w taksówkach czy we własnym mieszkaniu. Następnie przewidziano półgodzinny blok zajęć praktycznych, który obejmie:

  • trening utrzymywania stabilnej postawy,
  • zasady obserwacji otoczenia i analizy zagrożenia ze strony napastnika,
  • naukę zachowania odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa,
  • ćwiczenia z zakresu dozwolonych prawnie technik obrony.

Misja Fundacji Gotowi.Org

Warto zaznaczyć, że celem działań Fundacji Gotowi.Org jest ciągła edukacja społeczeństwa, zarówno dorosłych, jak i młodszych obywateli. Działania organizacji mają na celu przygotowanie ludzi na sytuacje kryzysowe, takie jak katastrofy naturalne czy zagrożenia wywołane czynnikiem ludzkim. Odpowiednia wiedza i umiejętności pozwalają znacząco zwiększyć bezpieczeństwo własne oraz bliskich w obliczu niespodziewanych wydarzeń.

