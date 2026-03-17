Do incydentu doszło po pobycie wojsk USA w Kijowie.

Dokumenty zawierały wrażliwe informacje dotyczące infrastruktury i planów wojskowych.

Zgubienie materiałów zostało uznane za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Jak doszło do zgubienia tajnych map?

Według raportu opublikowanego przez Military Times, generał Antonio Aguto, który dowodził zespołem odpowiedzialnym za wsparcie Ukrainy, znalazł się w centrum śledztwa po tym, jak jego zespół pozostawił tajne mapy wojskowe w pociągu w Polsce. Mapy były oznaczone klauzulą „tajne” i zostały odnalezione dzień później, nietknięte. Generał Aguto wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to zdarzenie.

Alkohol i wizyta w Kijowie

Podczas wizyty w Kijowie w maju 2024 roku, generał Aguto spożył dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy, co doprowadziło do jego nietrzeźwości nawet podczas ważnych spotkań, w tym z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. W wyniku upadków generał doznał wstrząsu mózgu. Tłumaczył, że miał zgodę na spożycie większej ilości alkoholu ze względu na kulturowe znaczenie.

Chociaż to nie generał Aguto osobiście pozostawił mapy, wziął na siebie odpowiedzialność za incydent. Jednostka dowodzona przez Aguto odgrywała kluczową rolę w koordynacji wsparcia dla Ukrainy od 2022 roku, a jej zadania zostały później przekazane Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Decyzja ta była wynikiem szczytu NATO w Waszyngtonie w 2024 roku.

Źródło PAP.