Czipowanie psów będzie obowiązkowe w Polsce? Nowy projekt rządu zaskakuje

Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe czipowanie psów, co ma pomóc w walce z bezdomnością zwierząt.

Nowe przepisy mają ułatwić identyfikację właścicieli i ograniczyć porzucanie zwierząt domowych.

Projekt ustawy przewiduje również kary za brak czipa.

Czipowanie psów w Polsce

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło, że projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady Rady Ministrów. Projekt zakłada obowiązkową identyfikację i rejestrację psów urodzonych po uruchomieniu systemu oraz zwierząt przebywających w schroniskach lub wprowadzanych do obrotu. Koty będą mogły być rejestrowane na życzenie właściciela.

Kto będzie odpowiedzialny za KROPiK?

Za utworzenie i prowadzenie rejestru odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ministerstwo podało, że proces tworzenia rejestru potrwa trzy lata, a kolejne trzy lata zajmie identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą. Psy i koty już oznakowane zgodnie z normą ISO 11785 nie będą musiały być ponownie identyfikowane, ale konieczna będzie ich rejestracja w systemie.

Jakie będą koszty i dostęp do danych?

Koszt oznakowania transponderem oraz rejestracji w systemie wyniesie do 50 zł za każdą usługę. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii. Dostęp do danych w rejestrze będą miały różne instytucje, takie jak gminy, policja, straż miejska, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy. Właściciele zwierząt będą mogli samodzielnie aktualizować swoje dane kontaktowe oraz informacje dotyczące zwierzęcia.

Dlaczego wprowadzono obowiązek czipowania?

Obowiązek czipowania ma na celu wsparcie gmin w realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Z danych ministerstwa wynika, że koszty związane z tymi programami znacznie wzrosły w ostatnich latach. Projekt ma na celu ułatwienie zarządzania tymi kosztami i poprawę sytuacji zwierząt bezdomnych.

Co dalej z projektem?

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji z informacją o skierowaniu go na Stały Komitet Rady Ministrów. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak podkreślił, że system będzie kompatybilny z unijnymi standardami, a każdy pies będzie musiał być zaczipowany i zarejestrowany. System umożliwi szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia w razie jego porzucenia.

Źródło PAP.