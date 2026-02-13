MSZ ostrzega przed wyjazdem na Kubę. Poważne utrudnienia dla turystów

MSZ odradza Polakom wyjazdy na Kubę

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dotyczące podróży na Kubę. Resort odradza wyjazdy, które nie są konieczne, ponieważ sytuacja na wyspie staje się coraz trudniejsza zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

MSZ zwraca uwagę przede wszystkim na poważne problemy z paliwem i energią. W kraju wprowadzono ścisłe racjonowanie benzyny oraz ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa lotniczego. Dodatkowo występują kilkunastogodzinne przerwy w dostawie prądu. To powoduje ograniczenia transportowe i komunikacyjne oraz stwarza ryzyko zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych. Część lotów jest modyfikowana – samoloty tankują poza Kubą – a liczba połączeń ma być stopniowo redukowana.

MSZ ostrzega również, że turyści mogą spotkać się z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania oraz problemami z dostępem do wody, transportu, służby zdrowia i usług komunikacyjnych.

Osobom przebywającym na wyspie zaleca się bieżące śledzenie komunikatów Ambasady, biur podróży i linii lotniczych. Sytuacja może zmieniać się dynamicznie, co może wpływać na możliwość powrotu do kraju.

Kryzys gospodarczy i napięcia polityczne

Kuba, licząca 9,6 mln mieszkańców, zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym. Jego pogłębienie wiązane jest z zawieszeniem dostaw ropy naftowej z Wenezueli po styczniowych wydarzeniach związanych z pojmaniem prezydenta Nicolasa Maduro.

Władze kubańskie oskarżają prezydenta USA Donalda Trumpa o próbę „zadławienia” gospodarki wyspy. W kraju wprowadzono już racjonowanie benzyny, czterodniowy tydzień pracy w administracji, pracę zdalną oraz zdalne nauczanie na uczelniach.

Wzrost przestępczości i dodatkowe zagrożenia

MSZ zwraca również uwagę na rosnącą przestępczość pospolitą. Coraz częściej dochodzi do kradzieży w hotelach i prywatnych kwaterach, włamań do samochodów oraz kradzieży telefonów czy sprzętu fotograficznego.

Nie należy pokładać dużych nadziei w skuteczności miejscowej policji, choć kradzież paszportu trzeba bezwzględnie zgłosić. Zdarzają się także przypadki wyłudzania pieniędzy przez funkcjonariuszy zatrzymujących auta z wypożyczalni.

W Hawanie zaleca się unikanie po zmroku m.in. dzielnic Centro Habana, Habana Vieja, Lawton, Cerro, 10 de Octubre, San Miguel del Padron i Arroyo Naranjo.

Dodatkowo Kuba leży w strefie aktywnej sejsmicznie, a od czerwca do listopada występuje tam zagrożenie huraganami.

W obecnej sytuacji MSZ apeluje o rozwagę i rozważenie zmiany planów podróży, jeśli wyjazd na Kubę nie jest konieczny.

‼️MSZ odradza podróże na #Kuba🇨🇺, które nie są konieczne⚠️Podniesienie poziomu ostrzeżenia z 1 na 3‼️Więcej informacji⤵️https://t.co/j7g6VdFZS1✅Jeżeli przebywasz na wyspie lub planujesz podróż zarejestruj się w systemie Odyseuszhttps://t.co/DEWTZlpi6G@PLinCuba @MSZ_RP pic.twitter.com/lER3dD5Jyv— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 12, 2026

Pustki na stokach narciarskich