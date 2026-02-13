Puchar Króla: Kompromitacja Barcelony w Madrycie. Lewandowski ruszył na ratunek

Półfinałowe starcie Pucharu Króla okazało się niezwykle bolesną lekcją dla piłkarzy FC Barcelony. Atletico Madryt zdemolowało rywali na własnym terenie, rozstrzygając losy meczu jeszcze przed przerwą. Na murawie szybciutko pojawił się Robert Lewandowski, który tym razem pełnił rolę zmiennika, jednak jego obecność nie uchroniła zespołu przed klęską. Przed rewanżem Katalończycy są w fatalnym położeniu.

Rywalizacja na Wanda Metropolitano rozpoczęła się dla gości w najgorszy możliwy sposób. Zaledwie sześć minut po pierwszym gwizdku Eric Garcia niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, otwierając wynik spotkania. Atletico Madryt błyskawicznie wyczuło słabość przeciwnika i ruszyło do zmasowanego ataku. Nie minął kwadrans, a Antoine Griezmann podwyższył prowadzenie, wprawiając miejscowych kibiców w euforię. Barcelona była kompletnie bezradna wobec nacisków gospodarzy, co w 33. minucie poskutkowało trzecim golem, którego autorem był Ademola Lookman.

Totalna dominacja Atletico w półfinale Pucharu Króla

Widząc chaos w szeregach swojego zespołu, Hansi Flick został zmuszony do reakcji jeszcze przed gwizdkiem na przerwę. Niemiecki szkoleniowiec postanowił sięgnąć po rezerwowego tego dnia Roberta Lewandowskiego, który zameldował się na boisku w 37. minucie. Niestety, wejście polskiego napastnika nie odmieniło losów rywalizacji, a w doliczonym czasie pierwszej połowy Julian Alvarez podwyższył wynik na 4:0. Choć w drugiej odsłonie goście cieszyli się przez chwilę z bramki z udziałem polskiego napastnika, długa analiza VAR ostudziła ich zapał, wskazując na spalonego. Ostatecznie Katalończycy schodzili z boiska pokonani różnicą aż czterech goli, co stawia ich w arcytrudnej sytuacji przed rewanżem.

Ten odbędzie się 3 marca na Camp Nou. Barca, aby awansować do finału krajowego pucharu, musi odrobić czterobramkową stratę z pierwszego meczu... W drugim półfinale rywalizują Athletic Bilbao i Real Sociedad, a w pierwszym meczu padł wynik 0:1.

