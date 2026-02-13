Gorzki smak drożyzny. Dlaczego kawa i herbata „puchną” w koszyku?

Choć ogólny wskaźnik inflacji w grudniu 2025 roku wyhamował do poziomu 2,4%, to przy półce ze słodyczami i kawą możemy przeżyć szok. Dane GUS są nieubłagane: używki podrożały o blisko 11%. To oznacza, że Twoja poranna przyjemność kosztuje najwięcej w historii.

Aż 81% Polaków już teraz szuka tańszych zamienników. Zanim jednak zrezygnujesz z ulubionej marki herbaty, sprawdź, skąd do Twojego budżetu wpłyną dodatkowe środki. 2026 rok będzie pod tym względem wyjątkowy.

1 marca: Ważna data w kalendarzu każdego emeryta

To nie są tylko obietnice – to konkretne liczby. Od 1 marca 2026 roku wszystkie świadczenia wzrosną o 4,88%. Co to oznacza dla Twojego portfela?

Emerytura minimalna: Wzrośnie o około 92 zł brutto (z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł).

Zasada „czystego zysku”: Waloryzacja to mechanizm, który ma pilnować, by Twoje pieniądze nie traciły na wartości, gdy ceny w sklepach rosną.

Ukryty bonus: Nawet 378 zł zwrotu podatku „do ręki”

Wielu seniorów o tym zapomina, a to kluczowy zastrzyk gotówki. W 2026 roku osoby pobierające świadczenie na poziomie ok. 2200 zł brutto mogą liczyć na zwrot podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Mowa o kwocie rzędu 378 zł. To pieniądze, które mogą sfinansować Twoje zakupy spożywcze na kilka tygodni lub pokryć rosnące rachunki za media.

Cichy złodziej” wciąż grasuje. Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie!

Jeśli masz odłożone oszczędności, trzymanie ich „pod materacem” w 2026 roku to najgorszy pomysł. Dlaczego? Bo choć inflacja jest stabilna, to wciąż systematycznie obniża realną wartość Twoich banknotów. Za te same 100 zł z każdym miesiącem kupisz odrobinę mniej szynki czy leków.

Jak się bronić? Oto 3 najbezpieczniejsze tarcze dla seniora:

Obligacje skarbowe (np. 4-letnie COI): To absolutny numer jeden dla tych, którzy nie chcą ryzykować. Są indeksowane inflacją, co oznacza, że państwo gwarantuje Ci zysk powyżej wzrostu cen.

Lokaty terminowe: Dzięki stabilnym stopom procentowym w 2026 roku, banki znów oferują uczciwe oprocentowanie.

Konta oszczędnościowe: Pozwalają zachować dostęp do pieniędzy w każdej chwili, a jednocześnie chronią je przed „topnieniem”.

Podsumowanie: Plan ratunkowy dla Twojego portfela

Nie masz wpływu na ceny kawy w markecie, ale masz wpływ na to, jak zarządzasz swoimi pieniędzmi. Pilnuj terminów waloryzacji, sprawdź swój zwrot podatku i nie pozwól, by inflacja po cichu podbierała Ci oszczędności. 2026 rok daje narzędzia, by wyjść na swoje – wystarczy z nich skorzystać.

