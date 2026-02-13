Problemy Kacpra Tomasiaka w Predazzo. Niepokojące wieści z IO 2026

Euforia po srebrnym medalu na obiekcie normalnym (HS107) powoli opada, a sportowa rzeczywistość każe skupić się już na skoczni dużej (HS141). To właśnie tam w najbliższą sobotę rozdane zostaną kolejne komplety medali igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Niestety, pierwsze zapoznanie z nowym obiektem w Predazzo okazało się dla naszego reprezentanta wyjątkowo trudne. Podczas czwartkowych, oficjalnych treningów, Kacper Tomasiak zaprezentował formę znacznie odbiegającą od medalowej dyspozycji.

IO 2026: Przebudzenie Kamila Stocha na dużej skoczni! Problemy Tomasiaka

Quiz. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowych skoczków narciarskich. Już pierwsze pytanie sprawi problemy Pytanie 1 z 8 Kto to jest? Stefan Kraft Gregor Schlierenzauer Andreas Felder Następne pytanie

IO 2026: Niepokojące skoki Kacpra Tomasiaka

Liczby potwierdzają, że wicemistrz olimpijski męczył się przy próbach oddawania dalekich skoków. W poszczególnych seriach treningowych 19-latek uzyskiwał dopiero 37., 16. oraz 17. notę. Jego odległości to odpowiednio 114, 128 i 127,5 metra, co zaledwie ociera się o punkt konstrukcyjny obiektu, wyznaczony na 128. metrze. W zbiorczym podsumowaniu dnia przygotowanym przez Adama Bucholza, Tomasiak był dopiero 28. skoczkiem stawki.

Podczas gdy nastolatek walczył z obiektem, znacznie lepiej radzili sobie jego starsi koledzy z kadry. Kamil Stoch zajął solidne 9. miejsce w zestawieniu dnia, a Paweł Wąsek został sklasyfikowany na 16. pozycji. Problemów z przejściem na dużą skocznię nie odczuł mistrz z mniejszego obiektu, Niemiec Philipp Raimund. Czołówka treningów prezentowała się następująco:

1. Jan Hoerl (Austria) - średnia nota 97,4 pkt (tylko jeden skok)

2. Ren Nikaido (Japonia) - 92,1 pkt (dwa skoki)

3. Domen Prevc (Słowenia) - 86 pkt

4. Philipp Raimund (Niemcy) - 83,1 pkt

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 81,3 pkt

...

9. Kamil Stoch (Polska) - 75,3 pkt

16. Paweł Wąsek (Polska) - 72,6 pkt

28. Kacper Tomasiak (Polska) - 66,1 pkt

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Kacper Tomasiak zapewnił sobie wysoką emeryturę

Drastyczna zmiana względem normalnej skoczni

Obecna sytuacja stoi w jaskrawym kontraście do tego, co obserwowaliśmy kilka dni temu na mniejszym obiekcie. Tam młody Polak od pierwszych prób zachwycał, regularnie meldując się w czołówce treningów. Jego pewność siebie była tak duża, że zrezygnował nawet z ostatniej próby przed zawodami. Ta stabilizacja zaprowadziła go wprost do historycznego srebra i tytułu najmłodszego polskiego medalisty zimowych igrzysk.

Aktualne próby studzą nadzieje na powtórzenie sukcesu na większym obiekcie, choć na skreślenie ambitnego zawodnika jest jeszcze za wcześnie. W piątek, 13 lutego, odbędą się ostatnie treningi, które będą szansą na wprowadzenie korekt. Walka o medale na dużej skoczni zaplanowana jest na sobotę, a transmisje z wydarzenia pokazują stacja Eurosport oraz platforma HBO Max.