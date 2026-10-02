Bezpieczeństwo w standardzie. Grupa Bemo zamontowała defibrylatory AED w swoich salonach i serwisach w całej Polsce

Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów, pracowników oraz wszystkich osób znajdujących się w pobliżu salonów i serwisów Grupy Bemo. Urządzenia zamontowano na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Rzeszowie, Koszalinie oraz Swarzędzu. Dostęp do AED pozwala na podjęcie natychmiastowej akcji ratunkowej jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W Polsce aż 80% przypadków nagłego zatrzymania krążenia ma miejsce poza szpitalem, czyli podczas zwykłych, codziennych sytuacji – w pracy, w sklepie, na ulicy. Wykonanie defibrylacji w ciągu pierwszych 3–5 minut od zatrzymania akcji serca zwiększa szanse na przeżycie nawet do 50–70%.

– W naszych salonach i serwisach każdego dnia spotykają się setki osób: klienci, pracownicy, dostawcy, partnerzy biznesowi. Zależało nam, aby w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia mieli pod ręką sprzęt, który może pomóc. Dlatego zdecydowaliśmy się zamontować defibrylatory AED we wszystkich naszych lokalizacjach w Polsce – mówi Karolina Gajewska, Head of Marketing Grupy Bemo.

– Chcemy być blisko lokalnych społeczności i dawać im poczucie bezpieczeństwa. Nasze defibrylatory są dobrze oznaczone i ogólnodostępne – urządzenia są gotowe do użycia przez dowolną osobę z ulicy czy sąsiedztwa. W walce o życie nie trzeba niczego zgłaszać ani prosić o zgodę. Wiemy, że wtedy liczy się każda sekunda – dodaje Karolina Gajewska.

Nie trzeba być ratownikiem, żeby uratować życie

Samo urządzenie to nie wszystko – kluczowe jest przełamanie obaw przed jego użyciem. Dlatego przy realizacji projektu Grupa Bemo postawiła na połączenie montażu sprzętu z kompleksowym szkoleniem. We współpracy z firmą HelpMed przeszkoli personel salonów i serwisów z obsługi AED, aby w sytuacji zagrożenia potrafili zareagować sprawnie i bez wahania.

– Obsługa AED jest prosta i nie wymaga wykształcenia medycznego. Po uruchomieniu urządzenie krok po kroku wydaje jasne komunikaty głosowe, które prowadzą przez cały proces ratunkowy. Defibrylator samodzielnie analizuje rytm serca i wyładowuje impuls tylko wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione, co wyklucza ryzyko wyrządzenia krzywdy poszkodowanemu – wyjaśnia Maciej Ziętkiewicz, Ekspert HelpMed.

Grupa Bemo konsekwentnie angażuje się w inicjatywy związane z bezpieczeństwem. W ostatnim czasie współtworzyła kampanię społeczną „To nie był wypadek. To była decyzja”, zwracającą uwagę na problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, a także realizowała Akademię Bezpiecznej Jazdy, rozwijającą praktyczne umiejętności kierowców. Montaż defibrylatorów AED to kolejny krok w tym kierunku, który rozszerza działania Grupy Bemo poza bezpieczeństwo na drodze – także na miejsca, w których na co dzień obecni są jej klienci, pracownicy i lokalne społeczności.

Montaż defibrylatorów to inwestycja Grupy Bemo poczyniona we współpracy z partnerami w zakresie ubezpieczeń i finansowań, z którymi na co dzień pracuje firma: PZU, Warta, Generalli i Benefia.