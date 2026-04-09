Żona Włodzimierza Czarzastego stroni od blasku fleszy. Na co dzień zarządza wielkim imperium

Kiedy lider lewicy walczył o pozycję na krajowej scenie politycznej, jego małżonka z sukcesami rozwijała niezależną ścieżkę zawodową. Nazywanie Małgorzaty Czarzasty wyłącznie „żoną znanego posła” mija się z prawdą i jest po prostu krzywdzące. Kobieta od lat udowadnia, że w cieniu sejmowych korytarzy można budować własne, imponujące portfolio. Zamiast brylować na salonach, skoncentrowała się na stworzeniu silnego zaplecza biznesowego i rodzinnego, funkcjonującego całkowicie obok głośnych politycznych zawirowań.

Doktorat na UW i rynek książki. Zawodowa droga Małgorzaty Czarzasty

Podstawą jej biznesowych osiągnięć jest gruntowne wykształcenie wyższe. Ukochana Marszałka Sejmu zdobyła tytuł magistra, a następnie obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Te mocne akademickie fundamenty otworzyły jej drzwi do wielkiego biznesu, w którym do dziś doskonale się odnajduje. Małgorzata Czarzasty od lat piastuje stanowisko wiceprezeski zarządu w znanym wydawnictwie Muza S.A. Zarządzanie tak potężnym podmiotem na rynku czytelniczym wymusza nie tylko branżowe doświadczenie, ale też zmysł strategiczny i branie odpowiedzialności za skomplikowane projekty finansowe.

Praca w branży wydawniczej to w tej rodzinie ewidentnie wspólny mianownik. Oprócz codziennych obowiązków w zarządzie Muzy, żona polityka kieruje także wydawnictwem Oh Book!. Warto zaznaczyć, że firmę tę powołała do życia córka pary, Iga.

W epoce cyfrowego ekshibicjonizmu i pogoni za zasięgami, postawa małżonki szefa Nowej Lewicy mocno wyróżnia się na tle innych osób z otoczenia władzy. Kobieta celowo rezygnuje z prowadzenia profili w mediach społecznościowych. Większość faktów na temat jej zawodowej ścieżki można znaleźć wyłącznie w publicznych zestawieniach, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy. Dzięki takiej asertywności udaje jej się skutecznie oddzielić własną karierę od medialnego szumu wokół męża.

Sam Włodzimierz Czarzasty niezwykle rzadko odsłania przed dziennikarzami kulisy swojego życia domowego, jednak czasem robi wyjątki. Tak było w 2019 roku, kiedy na świat przyszła jego wnuczka. W rozmowie z "Super Expressem" nie krył wówczas ogromnego entuzjazmu z nowej życiowej roli.

- Bardzo fajnie jest być dziadkiem, powoli zakochuję się w tej roli (...). Mam cudowną wnuczkę - śpi i je i jest super grzeczna - mówił wówczas.