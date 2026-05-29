Żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w zaawansowanej ciąży. Posłanka KO pokazała zjawiskowe zdjęcia

Sławosz Uznański-Wiśniewski, znany polski astronauta, ma za sobą ogromny sukces – spędził na orbicie niemal trzy tygodnie w ramach misji Ax-4, prowadząc zaawansowane badania naukowe i popularyzując naukę.

Parlamentarzystka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i wspomniany badacz kosmosu niedawno wzięli ślub. Początkowo postawili na skromną uroczystość, ale huczne wesele zaplanowano po zakończeniu kosmicznej misji męża.

Na początku stycznia znana para ogłosiła radosną nowinę. Z przekazanych informacji wynika, że ich pierwszy potomek przyjdzie na świat wiosną tego roku.

Miniony czas był wyjątkowo intensywny dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta z Polski zdobył ogromną popularność dzięki udziałowi w misji Ax-4, która wymagała od niego niemal trzytygodniowego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W trakcie tej wyprawy przeprowadził wiele kluczowych eksperymentów badawczych oraz włączył się w różnorodne projekty edukacyjne, co zagwarantowało mu ogólnopolską rozpoznawalność.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski: jak się poznali?

Życiową partnerką astronauty jest posłanka Koalicji Obywatelskiej oraz aktywna działaczka społeczna, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Z relacji samej pary wynika, że ich pierwsze spotkanie było zupełnie nieplanowane. Niezobowiązująca rozmowa szybko przerodziła się w poważne uczucie. Informację o swoim ślubie zakochani przekazali za pomocą internetu, tłumacząc, że na razie zdecydowali się na prywatną ceremonię, a wielkie świętowanie odbędzie się po powrocie Sławosza z kosmosu.

Zaraz po nowym roku małżeństwo zaskoczyło opinię publiczną kolejnym radosnym komunikatem. Za pośrednictwem Instagrama pochwalili się, że niebawem powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Do wpisu dołączono zdjęcia uśmiechniętej posłanki z widocznym brzuszkiem oraz wydruki z badania USG. Jak zdradzili przyszli rodzice, narodziny zaplanowane są na najbliższą wiosnę.

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w ciążowej kreacji

Niedawno Aleksandra Uznańska-Wiśniewska świętowała również swoje 32. urodziny. Przy tej okazji w sieci pojawiły się specjalne życzenia, które opublikowała jej bliska znajoma, prawniczka Aleksandra Petrykowska. Parlamentarzystka z radością udostępniła ten wpis u siebie.

- Sto lat dla wspaniałej Aleksandry - posłanki, wolontariuszki, dbającej zawsze o interes Polski, Polaków, Mniejszości i naszych Ukraińskich Sąsiadów, kobiety, która nigdy nie boi się głośno stać po stronie prawdy i wartości. PS no i trzymamy kciuki za piękne życie kosmicznego potomka – można było przeczytać na Instastory udostępnionym przez przyjaciółkę.

Do wspomnianych życzeń dołączono wyjątkową fotografię solenizantki. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej sukience z głębokim wycięciem, która doskonale podkreślała jej ciążowe kształty. Z twarzy przyszłej mamy nie schodził promienny uśmiech, dowodzący ogromnego szczęścia w tym wyjątkowym czasie.

Poniżej w naszej galerii znajdują się zdjęcia ciężarnej Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej:

13

i Autor: mecenas_w_kapeluszu/ Instagram

Sonda Lubisz Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską? Tak Średnio Nie Nie wiem