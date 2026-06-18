Służba zdrowia pod lupą. Miażdżący sondaż dla rządu Donalda Tuska

Światło dzienne ujrzało nowe badanie opinii publicznej dotyczące ochrony zdrowia w Polsce .

. Wnioski płynące z ankiety nie pozostawiają złudzeń.

Dla szefa rządu i całej koalicji powinien to być impuls do wyciągnięcia poważnych wniosków.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce służba zdrowia działa sprawnie? tak nie nie korzystam z publicznej służby zdrowia

Afery w ochronie zdrowia

Ostatnie doniesienia związane z funkcjonowaniem Szpitala Południowego w Warszawie mogą przynieść poważne konsekwencje dla obecnej koalicji. Według informacji ujawnionych przez portal zero.pl, w stołecznej placówce miały funkcjonować nieformalne mechanizmy pozwalające politykom Koalicji Obywatelskiej na omijanie kolejek na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Sprawą zajęła się już prokuratura. Wcześniej opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza i radnego z ramienia KO. Z jego oświadczenia wynikało, że w ciągu jednego roku przepracował w tym szpitalu prawie 4 tysiące godzin, co przekłada się na 11 godzin pracy dziennie bez żadnych dni wolnych. Jego roczny dochód wyniósł imponujące 1,6 miliona złotych. Warto przypomnieć, że wcześniej głośno było również o kontrowersjach wokół senatora Tomasza Lenza, który stracił miejsce w partii po innej medycznej aferze.

Opinia Polaków o działaniach rządu Donalda Tuska w ochronie zdrowia

Agencja SW Research na zlecenie portalu Onet zapytała Polaków, czy wierzą, że obecna ekipa rządząca jest w stanie uzdrowić system opieki medycznej. Wyniki tego badania to dla premiera i jego otoczenia powód do niepokoju. Okazuje się, że aż 62,1 proc. badanych nie wierzy w skuteczność rządu w tej dziedzinie. Optymizm zachowuje zaledwie 21,3 proc. respondentów, podczas gdy 16,6 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Badanie, na które powołuje się Onet, przeprowadzono 17 czerwca 2026 roku. Wykorzystano metodę wywiadów internetowych CAWI, a grupa badawcza liczyła 800 dorosłych Polaków. Próba została dobrana w sposób kwotowy, aby odzwierciedlała strukturę społeczeństwa pod względem płci, wieku oraz miejsca zamieszkania.