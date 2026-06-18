Mateusz Morawiecki broni Bąkiewicza. Mówi o "Himalajach żenady"

Robert Bąkiewicz został ujęty przez niemiecką policję w stolicy Niemiec, gdy próbował zostawić krzyż w pobliżu tymczasowego pomnika ku czci polskich ofiar II wojny światowej. Podczas policyjnej interwencji wobec aktywisty użyto siły.

Sytuacja wywołała spore poruszenie na polskiej scenie politycznej, prowadząc do słownych przepychanek między byłym szefem rządu Mateuszem Morawieckim a obecnym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości skrytykował działania polskiej dyplomacji, oskarżając MSZ oraz konsulat o zaniechanie pomocy wobec polskich obywateli podczas incydentu.

Incydent miał miejsce na terenie Berlina, gdzie przedstawiciele nieformalnej grupy Ruch Obrony Granic chcieli umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku przypominającym o ofiarach niemieckiej agresji na Polskę. W trakcie tych działań zareagowali niemieccy funkcjonariusze, aresztując kilka osób, w tym Roberta Bąkiewicza.

- Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego - przekazała niemiecka policja.

Po wykonaniu wszelkich procedur formalnych zatrzymani zostali wypuszczeni z aresztu.

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Morawiecki komentuje zatrzymanie w Berlinie

Do incydentu odniósł się Mateusz Morawiecki, który wyraził głębokie zaniepokojenie działaniami niemieckich policjantów. Były premier poddał w wątpliwość sposób działania służb i zastanawiał się, jak potraktowano by inne środowiska w analogicznej sytuacji.

- Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal - stwierdził.

Wypowiedź byłego premiera nie przeszła bez echa. Skomentował ją szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który nazwał słowa Morawieckiego „Himalajami żenady”. Minister zasugerował dodatkowo, by Bąkiewicz wykazał się patriotyzmem w zupełnie innej części Europy.

- Jeśli pan Bąkiewicz chce pokazać, jakim jest patriotą i gierojem, to mam nadzieję, że to, co próbował zrobić w Berlinie - bez sensu, bo tutaj pomnik będzie - zrobi w Moskwie, żeby tam się upomniał o te polskie ofiary rosyjskich czystek i morderstw - skomentował minister.

Mateusz Morawiecki nie pozostał dłużny i kontynuował ataki pod adresem resortu spraw zagranicznych. Stwierdził, że polska administracja całkowicie zawiodła swoich obywateli w obliczu kłopotów.

- Konsul i minister spraw zagranicznych mają psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w Szpitalu Południowym - podsumował były szef rządu.

W naszej galerii zobaczysz zatrzymanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie:

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