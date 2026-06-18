Lekcje buddyzmu w polskich szkołach. Poseł pyta o "niebezpieczne złudzenia" i konflikt wartości

Poseł zwraca uwagę na porozumienie resortu edukacji z Polską Unią Buddyjską, które ma umożliwić organizację lekcji tej religii.

W interpelacji pojawiają się obawy, że moda na duchowość wschodnią może prowadzić młodzież do "pochopnych decyzji życiowych".

Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. podstawy programowej oraz analiz skutków społecznych wprowadzenia zajęć.

Porozumienie z buddystami w ogniu pytań. Poseł wskazuje na niepokój części społeczeństwa

Poseł Tomasz Rzymkowski skierował do resortu edukacji interpelację w związku z podpisanym porozumieniem z Polską Unią Buddyjską. Dokument ten dotyczy przygotowania nauczycieli oraz organizacji nauczania religii buddyjskiej w polskich szkołach publicznych. Jak wskazuje autor interpelacji, polskie prawo gwarantuje taką możliwość każdemu zarejestrowanemu związkowi wyznaniowemu.

Zdaniem posła, zestawienie sprawności, z jaką zawarto tę umowę, z jednoczesnym "ograniczeniem obecności religii katolickiej w szkołach publicznych" budzi niepokój części społeczeństwa. W ocenie Rzymkowskiego, niektórzy obywatele oczekują od państwa aktywnej roli w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodego pokolenia.

"Niebezpieczne złudzenia" i moda na duchowość Wschodu. Jakie ryzyka widzi poseł?

W treści interpelacji Tomasz Rzymkowski zwraca uwagę na rosnącą popularność duchowości wschodniej, promowanej przez celebrytów, którzy często stają się autorytetami dla młodzieży. Według niego, popularyzuje to "złudzenia o możliwości łączenia buddyzmu z innymi światopoglądami, w tym także z chrześcijaństwem".

Poseł argumentuje, że deklarowany przez buddyzm pluralizm może sprawić, że lekcje tej religii będą traktowane jako zajęcia hobbystyczne, a nie wartościujące. W przypadku młodych osób, które, jak pisze, "dopiero szukają swojej drogi", może to rodzić "niebezpieczne złudzenia" i prowadzić do pochopnych decyzji życiowych, sprzecznych z planami wychowawczymi rodziców oraz fundamentami cywilizacji łacińskiej.

Kto przygotuje program i czy zbadano skutki?

W związku ze swoimi obawami, poseł Rzymkowski zadał ministerstwu edukacji szereg szczegółowych pytań. Chce dowiedzieć się, kto był inicjatorem zawarcia porozumienia z Polską Unią Buddyjską i od kiedy prowadzono rozmowy w tej sprawie.

Kolejne pytania dotyczą kwestii merytorycznych: kto przygotowuje podstawę programową nauczania religii buddyjskiej i kto będzie odpowiadał za jej nadzór. Poseł pyta również, czy resort analizował potencjalne skutki wychowawcze i społeczne takich zajęć, konsultując się z ekspertami z dziedziny pedagogiki, psychologii czy religioznawstwa, a także ilu uczniów według szacunków mogłoby w nich uczestniczyć.

Poseł Tomasz Rzymkowski pyta również, czy resort edukacji planuje rozszerzyć współpracę z innymi związkami wyznaniowymi spoza tradycji chrześcijańskiej. W interpelacji zawarto także pytanie o to, czy ministerstwo dostrzega "możliwy konflikt aksjologii spoza europejskiego kręgu kulturowego z chrześcijańskimi wartościami stanowiącymi historyczny fundament polskiego systemu edukacji i kultury".