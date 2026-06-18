Finał Drużynowego Pucharu Świata na PGE Narodowym. Czy Polacy obronią mistrzowski tytuł?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-18 13:17

Finał turnieju o Drużynowy Puchar Świata odbędzie się 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy żużlowcy i trener kadry zgodnie podkreślają, że interesuje ich wyłącznie zwycięstwo. Drużynowy Puchar Świata to priorytet dla zespołu, który zamierza powtórzyć sukces wywalczony we Wrocławiu.

Żużlowiec w czarnym kombinezonie i kasku, wykonujący poślizg kontrolowany na torze żużlowym, unosząc tumany kurzu, z widokiem na trybuny stadionu w tle. Ten dynamiczny sportowy moment ilustruje zaciętą rywalizację, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec na motocyklu pędzi po torze podczas zawodów na stadionie, wzniecając tumany kurzu spod kół.

Oczekiwania przed finałem na PGE Narodowym

Szkoleniowiec reprezentacji Stanisław Chomski ogłosił skład na zbliżające się zawody w stolicy. W listopadzie ubiegłego roku przejął on kadrę po Rafale Dobruckim i rozpoczął proces budowy zespołu. W wyselekcjonowanej szóstce znaleźli się sześciokrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera oraz bracia Piotr i Przemysław Pawliccy. Z tego ścisłego grona do ostatecznego startu zostanie zgłoszonych zaledwie pięciu żużlowców.

Celem polskiej ekipy jest wyłącznie zdobycie złotego medalu, co nieuchronnie wiąże się z ogromnymi oczekiwaniami kibiców zgromadzonych na trybunach. Trener doskonale zdaje sobie sprawę ze spoczywającej na zespole odpowiedzialności i presji wyniku. Mimo trudności obciążenie psychiczne ma w tym przypadku stanowić czynnik motywujący do jeszcze większego wysiłku. Ostateczna walka o triumf zapowiada się niezwykle zacięcie ze względu na wysoki poziom sportowy wszystkich uczestników rywalizacji.

"- Ścisła kadra jest powołana. Nikt mnie nie zawodzi, chociaż stabilność formy jest jeszcze na różnym poziomie. Dochodzą też kontuzje. Ale cieszy mnie dobra komunikacja między zawodnikami -"

"- Jedziemy tylko po złoto. Presja oczywiście będzie, ale jak mawia mój prywatny psycholog, czyli córka, ona ma nas mobilizować, a nie paraliżować. Stawka będzie bardzo wyrównana, a najgroźniejsi wydają się być Australijczycy, którzy na tym stadionie odnosili sukcesy indywidualne. Na pewno każdy wyścig będzie niósł wielkie emocje -"

Kto zagraża reprezentacji Polski w Warszawie?

Dotychczasowa historia startów Polaków na warszawskim obiekcie nie należy do najbardziej udanych w historii tej dyscypliny. Rozegrano tam dziewięć turniejów rangi Grand Prix, ale żaden z reprezentantów gospodarzy nie zdołał jeszcze odnieść końcowego triumfu. Nawet utytułowany Bartosz Zmarzlik nie przełamał tej niekorzystnej passy, zajmując wcześniej jedynie drugie i trzecie miejsce na podium. Znakomicie radzili sobie tam natomiast żużlowcy z Australii tacy jak Jack Holder czy Jason Doyle.

O sile polskiej reprezentacji ma stanowić przede wszystkim bardzo wyrównane zestawienie personalne i doskonałe zrozumienie. Piotr Pawlicki zauważa, że w zespole panuje znakomita atmosfera, sprzyjająca wzajemnej współpracy na torze. Oprócz gospodarzy pewni występu są ubiegłoroczni triumfatorzy Speedway of Nations, czyli Australijczycy, a także silni Brytyjczycy. Stawkę finalistów uzupełni najlepszy zespół z sierpniowego półfinału w Rydze.

"- Jestem przekonany, że możemy odczarować ten stadion. Wszyscy jesteśmy na to gotowi, a że w grupie siła, to jestem optymistą -"

"- Naszym atutem jest szeroka kadra. Poza tym nikt nie ma w składzie sześciokrotnego mistrza świata! Atmosfera w zespole jest ok i chociaż w trakcie sezonu nie mamy wielu okazji, żeby się spotykać, to w czasie zawodów na pewno wszyscy będziemy sobie pomagać -"

"- Może uda nam się przełamać w końcu tę złą passę na Narodowym. Nie ma żadnych wymówek, interesuje nas tylko złoto -"