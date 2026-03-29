Zdecydowana reakcja Nawrockiego, chodzi o Izrael. Padły ostre słowa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-29 17:23

Prezydent Karol Nawrocki stanowczo potępił zachowanie policji w Izraelu. W Niedzielę Palmową tamtejsze służby zablokowały wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego duchownym, w tym patriarsze Jerozolimy. Zdaniem głowy państwa, to przejaw lekceważenia chrześcijańskiej tradycji. Prezydent opublikował oświadczenie na platformie X. Zrobili to także inni politycy.

Karol Nawrocki w USA - przemówienie na konferencji CPAC

Autor: Adam Warszawa/ PAP

Prezydent Karol Nawrocki krytykuje izraelską policję po incydencie w Jerozolimie

Prezydent Polski w ostrych słowach odniósł się do niedawnych wydarzeń w Izraelu. Choć Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał bliskie relacje z USA, a przecież Izrael to najważniejszy partner Waszyngtonu, to polski przywódca nie zamierzał milczeć. Chodzi o zachowanie funkcjonariuszy z Izraela, którzy w Niedzielę Palmową uniemożliwili wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego ważnym duchownym: łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, oraz kustoszowi Ziemi Świętej, ojcu Francesco Ielpo. Jak podano w oficjalnym komunikacie patriarchatu, duchowni zmierzali do świątyni prywatnie, nie biorąc udziału w żadnej oficjalnej procesji, jednak zostali zatrzymani i zawróceni z drogi. Wcześniej na ten incydent zareagowały władze Włoch. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani za pośrednictwem platformy X uznał tę sytuację za całkowicie niedopuszczalną. Nakazał również włoskiemu ambasadorowi w Izraelu wyrażenie kategorycznego sprzeciwu wobec władz w Tel Awiwie, podkreślając niezachwianą obronę wolności religijnej przez swój rząd.

Karol Nawrocki: Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego

Do fali krytyki dołączył teraz polski prezydent. Karol Nawrocki zamieścił na portalu X obszerny wpis, w którym nie szczędził gorzkich słów pod adresem strony izraelskiej.

"Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej"

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Via dolorosa - wirtualna pielgrzymka do Jerozolimy
Karol Nawrocki
Jerozolima