Zbigniew Ziobro wygrywa w sądzie. Może ubiegać się o odszkodowanie

Sąd Apelacyjny uchyla decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry

Przed kilkoma dniami warszawski Sąd Apelacyjny pochylił się nad zażaleniem na zeszłoroczną decyzję, która otworzyła drogę do wielogodzinnego przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Jak ustalił reporter RMF FM, sędziowie uznali, że polityk nie opuścił bez usprawiedliwienia każdego z ośmiu wyznaczonych wcześniej terminów. W efekcie, dokładnie rok po wydaniu pierwotnego nakazu, instancja odwoławcza oceniła zaskarżone przez adwokata Ziobry postanowienie jako „przedwczesne i w konsekwencji niezasadne”.

Doniesienia te oficjalnie potwierdziła sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, pełniąca funkcję rzecznika Sądu Apelacyjnego. „Sąd Apelacyjny w Warszawie (skład jednoosobowy), na skutek zażalenia pełnomocnika świadka, uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2025 r. w przedmiocie zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus (...) wyznaczone na dzień 29 września 2025 r.” - przekazała sędzia.

Kluczowy w całej sprawie jest fakt, że wydane właśnie orzeczenie jest całkowicie prawomocne i stronom nie przysługuje już żadna dalsza droga odwoławcza.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć

Zbigniew Ziobro może walczyć o odszkodowanie za zatrzymanie

Taki obrót spraw otwiera przed Zbigniewem Ziobrą furtkę do walki o finansową rekompensatę. Były szef resortu sprawiedliwości ma teraz prawo domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia za bezpodstawne pozbawienie wolności. Polityk może także wystąpić z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jego dóbr osobistych, tym bardziej że cała akcja związana z jego zatrzymaniem i doprowadzeniem przed komisję odbiła się szerokim echem w mediach.

Podstawą prawną do wysunięcia takich żądań za niesłuszne zatrzymanie jest artykuł 552 paragraf 4 Kodeksu postępowania karnego. Co ważne, przepisy te przysługują poszkodowanemu niezależnie od tego, czy w przyszłości zostanie on ewentualnie skazany. Ewentualny proces o wypłatę środków będzie toczył się w wydziale karnym odpowiedniego Sądu Okręgowego.

Kolejny sądowy sukces Zbigniewa Ziobry w ostatnim czasie

Ostatnie dni przynoszą byłemu ministrowi sprawiedliwości więcej powodów do zadowolenia na salach sądowych. Całkiem niedawno inny skład sędziowski dopatrzył się uchybień proceduralnych i uchylił postanowienie wojewody mazowieckiego dotyczące unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Polityk może więc mówić o niezwykle korzystnej dla siebie serii wyroków.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądało owe zatrzymanie i doprowadzenie: