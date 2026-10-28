Karol Nawrocki zabrał głos po tragedii w Hiszpanii. Złożył kondolencje rodzinom ofiar

• Po dramatycznym wypadku na hiszpańskich torach prezydent Karol Nawrocki przekazał wyrazy współczucia i zapewnił o wsparciu Polaków dla tamtejszego społeczeństwa.

• W komunikacie zredagowanym po angielsku wyraził ogromny żal z powodu śmiertelnego żniwa wypadku w Toledo, a także życzył osobom poszkodowanym w zderzeniu składów szybkiego powrotu do pełni sił.

• Sprawdź, jakie kroki podjęła polska dyplomacja w obliczu tego dramatu oraz czy na liście rannych znajdują się obywatele naszego kraju.

Karol Nawrocki komentuje katastrofę kolejową w Hiszpanii

W reakcji na dramatyczne zderzenie składów kolejowych w Hiszpanii, na platformie X pojawił się wpis Karola Nawrockiego. Poinformował w nim, że doniesienia o licznych ofiarach śmiertelnych wywołały u niego ogromny żal.

W imieniu własnym oraz wszystkich Polaków prezydent przekazał wyrazy głębokiego współczucia bliskim i rodzinom zmarłych, natomiast osobom rannym w tym zdarzeniu życzył jak najszybszej rekonwalescencji.

Zapewnił również, że Polacy łączą się w myślach z pogrążonymi w żałobie rodzinami i każdym, kogo dotknął ten dramat.

„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.

I was deeply saddened to learn of the tragic train crash in Spain, in which so many people lost their lives. On behalf of the Polish people and on my own behalf, I offer my deepest condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a speedy recovery. In these painful moments, Poland mourns alongside the Spanish people. Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with everyone affected by this tragedy.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 28, 2026

Szczegóły zderzenia pociągów w prowincji Toledo

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w środę, 28 października, nieopodal miejscowości Urda, położonej w hiszpańskiej prowincji Toledo, gdzie doszło do zderzenia jednostek należących do operatorów Renfe oraz Iryo. Z doniesień agencji AP wynika, że jeden z pociągów najechał na tył drugiego składu, który znajdował się na torowisku, co doprowadziło do wykolejenia dwóch wagonów.

W rejon wypadku natychmiast zadysponowano ekipy ratunkowe, a połączenia kolejowe łączące Madryt, Ciudad Real oraz Andaluzję zostały całkowicie zablokowane. Informacje dotyczące liczby poszkodowanych są na bieżąco weryfikowane.

Polskie MSZ weryfikuje informacje o poszkodowanych Polakach

W sprawie wypadku głos zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dokładnie sprawdza napływające z miejsca tragedii raporty. Jak przekazał rzecznik prasowy resortu Maciej Wewiór, w działania zaangażowana jest polska placówka konsularna w Hiszpanii.

– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.

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