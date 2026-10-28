Karol Nawrocki zabrał głos po tragedii w Hiszpanii. Złożył kondolencje rodzinom ofiar

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-28 13:19

Po dramatycznym wypadku kolejowym w Hiszpanii głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. W zamieszczonym w języku angielskim komunikacie przekazał wyrazy współczucia bliskim zmarłych, zapewniając jednocześnie o pełnej solidarności Polaków z Hiszpanami. Skierował też słowa wsparcia do poszkodowanych, którym życzył jak najszybszego odzyskania sił.

Prezydent Karol Nawrocki na tle nieba. O kondolencjach po wypadku w Hiszpanii przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Art Service/Super Express

• Po dramatycznym wypadku na hiszpańskich torach prezydent Karol Nawrocki przekazał wyrazy współczucia i zapewnił o wsparciu Polaków dla tamtejszego społeczeństwa.

• W komunikacie zredagowanym po angielsku wyraził ogromny żal z powodu śmiertelnego żniwa wypadku w Toledo, a także życzył osobom poszkodowanym w zderzeniu składów szybkiego powrotu do pełni sił.

• Sprawdź, jakie kroki podjęła polska dyplomacja w obliczu tego dramatu oraz czy na liście rannych znajdują się obywatele naszego kraju.

Karol Nawrocki komentuje katastrofę kolejową w Hiszpanii

W reakcji na dramatyczne zderzenie składów kolejowych w Hiszpanii, na platformie X pojawił się wpis Karola Nawrockiego. Poinformował w nim, że doniesienia o licznych ofiarach śmiertelnych wywołały u niego ogromny żal.

W imieniu własnym oraz wszystkich Polaków prezydent przekazał wyrazy głębokiego współczucia bliskim i rodzinom zmarłych, natomiast osobom rannym w tym zdarzeniu życzył jak najszybszej rekonwalescencji.

Zapewnił również, że Polacy łączą się w myślach z pogrążonymi w żałobie rodzinami i każdym, kogo dotknął ten dramat.

„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.

Szczegóły zderzenia pociągów w prowincji Toledo

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w środę, 28 października, nieopodal miejscowości Urda, położonej w hiszpańskiej prowincji Toledo, gdzie doszło do zderzenia jednostek należących do operatorów Renfe oraz Iryo. Z doniesień agencji AP wynika, że jeden z pociągów najechał na tył drugiego składu, który znajdował się na torowisku, co doprowadziło do wykolejenia dwóch wagonów.

W rejon wypadku natychmiast zadysponowano ekipy ratunkowe, a połączenia kolejowe łączące Madryt, Ciudad Real oraz Andaluzję zostały całkowicie zablokowane. Informacje dotyczące liczby poszkodowanych są na bieżąco weryfikowane.

Polskie MSZ weryfikuje informacje o poszkodowanych Polakach

W sprawie wypadku głos zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dokładnie sprawdza napływające z miejsca tragedii raporty. Jak przekazał rzecznik prasowy resortu Maciej Wewiór, w działania zaangażowana jest polska placówka konsularna w Hiszpanii.

– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.

Prezydent Karol Nawrocki w USA
Galeria zdjęć 29
Biedrzycka expressem | 28.10.2026

ROLKI