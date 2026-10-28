Karol Nawrocki zabrał głos po tragedii w Hiszpanii. Złożył kondolencje rodzinom ofiar

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• Po dramatycznym wypadku na hiszpańskich torach prezydent Karol Nawrocki przekazał wyrazy współczucia i zapewnił o wsparciu Polaków dla tamtejszego społeczeństwa.
• W komunikacie zredagowanym po angielsku wyraził ogromny żal z powodu śmiertelnego żniwa wypadku w Toledo, a także życzył osobom poszkodowanym w zderzeniu składów szybkiego powrotu do pełni sił.
• Sprawdź, jakie kroki podjęła polska dyplomacja w obliczu tego dramatu oraz czy na liście rannych znajdują się obywatele naszego kraju.
Karol Nawrocki komentuje katastrofę kolejową w Hiszpanii
W reakcji na dramatyczne zderzenie składów kolejowych w Hiszpanii, na platformie X pojawił się wpis Karola Nawrockiego. Poinformował w nim, że doniesienia o licznych ofiarach śmiertelnych wywołały u niego ogromny żal.
W imieniu własnym oraz wszystkich Polaków prezydent przekazał wyrazy głębokiego współczucia bliskim i rodzinom zmarłych, natomiast osobom rannym w tym zdarzeniu życzył jak najszybszej rekonwalescencji.
Zapewnił również, że Polacy łączą się w myślach z pogrążonymi w żałobie rodzinami i każdym, kogo dotknął ten dramat.
„W tych bolesnych chwilach Polska opłakuje wraz z narodem hiszpańskim” – napisał Nawrocki w anglojęzycznym wpisie, w tłumaczeniu na język polski.
Szczegóły zderzenia pociągów w prowincji Toledo
Tragiczne wydarzenia rozegrały się w środę, 28 października, nieopodal miejscowości Urda, położonej w hiszpańskiej prowincji Toledo, gdzie doszło do zderzenia jednostek należących do operatorów Renfe oraz Iryo. Z doniesień agencji AP wynika, że jeden z pociągów najechał na tył drugiego składu, który znajdował się na torowisku, co doprowadziło do wykolejenia dwóch wagonów.
W rejon wypadku natychmiast zadysponowano ekipy ratunkowe, a połączenia kolejowe łączące Madryt, Ciudad Real oraz Andaluzję zostały całkowicie zablokowane. Informacje dotyczące liczby poszkodowanych są na bieżąco weryfikowane.
Polskie MSZ weryfikuje informacje o poszkodowanych Polakach
W sprawie wypadku głos zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dokładnie sprawdza napływające z miejsca tragedii raporty. Jak przekazał rzecznik prasowy resortu Maciej Wewiór, w działania zaangażowana jest polska placówka konsularna w Hiszpanii.
– Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach – zaznaczył w wypowiedzi przytoczonej przez PAP.