Zaskakujący sondaż poparcia partii. KO na czele, PiS drugie, ale różnica między nimi jest duża

Sondaż OGB: Koalicja Obywatelska triumfuje

Najświeższe badanie opinii publicznej zrealizowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) udowadnia, że najsilniejszą pozycję na polskiej scenie politycznej utrzymuje obecnie Koalicja Obywatelska. Formacja pod wodzą Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 37,99 proc.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, zajmuje drugą lokatę, uzyskując 29,77 proc. głosów ankietowanych. Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja z wynikiem 11,42 proc., choć wyraźnie czuje na plecach oddech Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna zgromadziło poparcie na poziomie 10 proc. Według sondażu pozostałe formacje polityczne nie przekroczyłyby progu wyborczego, co oznaczałoby ich nieobecność w parlamencie.

Badanie OGB przygotowane dla portalu Stan 360 i opublikowane w środę, 8 kwietnia, pokazuje również zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość zanotowały nieznaczne wzrosty – odpowiednio o 0,1 oraz 1 punkt procentowy. W przeciwieństwie do liderów, trzecia siła polityczna w zestawieniu, czyli Konfederacja, straciła 1,5 punktu procentowego poparcia. Formacja Grzegorza Brauna może natomiast pochwalić się przyrostem o 1 punkt procentowy w stosunku do wcześniejszego badania.

A co z partiami, które w tym pomiarze znalazły się poza sejmową burtą? Wyniki są dla nich bezlitosne. Nowa Lewica uzyskała 4,92 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego. Partia Razem cieszy się zaufaniem 3,29 proc. wyborców (wzrost o 1 pkt proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe zanotowało spadek o 0,8 punktu procentowego i zatrzymało się na poziomie 1,57 proc. Polska 2050 również traci poparcie – spadek o 0,3 pkt proc. zaowocował wynikiem rzędu zaledwie 1,04 proc.

Jak wyglądałby Sejm po wyborach? Sondażowy podział mandatów OGB

Twórcy badania z OGB przeliczyli również poparcie na potencjalny podział miejsc w niższej izbie parlamentu. Z wyliczeń wynika, że najwięcej, bo 209 mandatów, trafiłoby do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 159 foteli poselskich. Reprezentanci Konfederacji objęliby 47 mandatów, z kolei Konfederacja Korony Polskiej wprowadziłaby do Sejmu 45 posłów. Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach od 25 marca do 4 kwietnia, na reprezentatywnej próbie liczącej 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.